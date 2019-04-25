富邦勇士距離連兩年闖進SBL總冠軍賽，還剩最後一步！靠著最後22.2秒的關鍵改判，以及賈西亞讀秒階段連取4分，富邦25日以93比89險勝裕隆納智捷，3勝1敗戰績宣告聽牌，接下來雙方第5戰27日續在板橋體育館進行。

「裕隆真是韌性十足，好在最後還是我們贏了，」富邦總教練許晉哲表示，「從18分大幅領先被追上，代表我們球員心理層面出了問題，無法克服場上龐大壓力，尤其是林書緯與楊興治。如今就算聽牌了，等到第4勝才算晉級。」

許晉哲確實嚇出一身冷汗，因為下半場一度取得55比37大幅領先的富邦，竟被裕隆吹起反攻號角，打到最後1分03秒，呂政儒漂亮投進超前三分球，不過賈西亞最後25秒的切入上籃，幫助富邦搶回90比89的小幅領先優勢。

裕隆接下來的攻勢，交給周士淵負責掌控，沒想到他卻被張伯維把球撥出界外，一開始裁判吹裕隆的球，後來看過慢動作重播，直接改判變成富邦的球，也讓裕隆僅剩故意犯規可用，賈西亞與張伯維最後4罰中3，確定富邦勝局。

裕隆執行教練李啟億賽後雖強調此役輸在失誤，卻對那次改判很有意見，「那個改判太關鍵了，當士淵手上的球被撥出界外，他跟球幾乎都沒摩擦力，過去這種情況大部分會吹我們的球，沒想到裁判看了重播，卻變成對方的球。」

「但我不禁想要抱怨，這場比賽我們只罰12球，富邦罰了37球，這要我們怎麼防守，或許可能不守比較好，雙方罰球相差25次有點誇張，」李啟億說，「可是我仍想強調，就算對方聽牌了，還是要胡才有用，我們絕對不會放棄！」

第16季年度第一隊得獎者為：(左至右)林韋翰、呂政儒、蔣淯安、蔡文誠、塞瑟夫。(中華籃協提供)

(中時電子報)