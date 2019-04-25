各大影城紛紛加開《復仇者聯盟：終局之戰》場次，讓電影院幾乎是24小時營業。（翻攝自網路）

超級英雄電影《復仇者聯盟：終局之戰》（《復4》）昨天起全球陸續上映，台灣首日票房達8057萬台幣，打破《玩命關頭8》的7879萬紀錄，成為台灣上映首日票房最高電影。不只在台灣，大陸首日也有7.19億人民幣（約33.8億台幣）票房，打破《捉妖記2》的紀錄榮登開片日最高。

根據外媒報導，分析師預估在大陸市場加持下《復4》1周內可在全球吸金10億美元（約310億台幣），也就是以每秒至少5萬1256元台幣的速度持續吸金。照此速度來看，《復4》應可在今天破億，打平《玩命關頭7》2天破億的紀錄。過去《復仇者聯盟：無限之戰》花了3天破億，《驚奇隊長》4天、《水行俠》5天。

多數影院為迎接《復4》帶來的滾滾財源幾乎快變成24小時不打烊，以信義威秀為例，早自8點晚到凌晨2點都有場，讓民眾可以任何時候想看就看。不只民眾，藝人也瘋看《復4》，五月天阿信昨天早上6點就在日新威秀打卡；南韓天團Super Junior的銀赫、東海也在昨天變裝到影院朝聖，銀赫戴著黑色漁夫帽與口罩，東海只戴著鴨舌帽穿著拖鞋，以路人姿態潛入影院。憑大陸節目《青春有你》打開知名度的22歲大陸男星鄧超元則因看片被爆出深夜與女子同行，他趕緊回應：「《復4》票太難搶了，工作人員搶到就去拼了個單…不好意思引起大家誤會，我不會劇透的。」

(中時 )