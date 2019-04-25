台南市亮點教師站出來！新興國中校長蘇恭弘（右）秀出學生自製的原力光劍。（曹婷婷攝）

台南市亮點教師站出來！後甲國中理化老師林承賢在課堂上將齒輪、槓桿原理結合在一起，讓學生自製萬獸之王等仿生機器人。（曹婷婷攝）

上課做《星際大戰》原力光劍？自然科學到的電路、電流概念加上水管，就能DIY光劍；理化帕斯卡定理教會學生自製液壓手臂，人人都是超級英雄；新課綱上路在即，台南市亮點教師群絞盡腦汁研發特色課程，生硬理論結合創意手作，跳脫傳統死背硬記，學習融會貫通。

台南因應108新課綱，率先成立新課綱專案辦公室，是全台唯一把國小、國中與高中課程串起來的縣市，打破刻板教學，5月11日將在台南一中舉辦課程博覽會，召集45位亮點教師進行45場說課，預計邀請450位教師、家長參加，目前已吸引超過200人報名， 當天也邀教育部長潘文忠與台南市教育局長鄭新輝對談。

活動重點「說課」召集台南市亮點教師，，計有國語文、英語文、數學、社會、自然、探究實作、彈性課程、議題融入、多元選修15個領域，說課教師會針對單元目標、課程設計、學習內容、學生表現以及評量逐一說明，每門課都有一位領域專家學者擔任主持人，引導教師與參與學員對課程提出建議，讓教學更具效能，教學互動區也設有20攤位展示科技教育成果及實作創意作品。

後甲國中理化老師林承賢在課堂上將冰棒棍、齒輪、槓桿原理結合在一起，讓學生自製仿生機器人；新興國中把能源、動力等生硬理論，透過理化結合工藝課，教學生自製液壓手臂，人人都可以化身超級英雄，就連坊間要價近千元的原力光劍，學生10堂課就能做出來。

崇明國中藝術領域老師郭育君結合國文、音樂開設「舞文畫樂」，請學生閱讀詩詞，再以水墨、肢體表演和音樂，讓學生將想像化為具體作品。聖功女中黃俊翔把數學符號及原理變愛心，每一個愛心摺紙都是從數學歸納法出發，讓學生訝異數學原來很浪漫。

教育局主祕蔣銘娟說，這場博覽會不僅是台南各級教師的教學專業交流，也希望減輕家長焦慮，當天除了有45場精彩課程，為了吸引更多人參與，也備有跟教學有關豐富獎品。

(中時 )