俄最大核潛艦下水，可載6枚波塞冬

俄媒最近陸續報導了北德文斯克船廠舉行09852型「別爾哥羅德」(Belgorod)號核潛艇下水儀式，軍方禁止媒體拍攝船體全景，只露出尾部，螺旋槳還特別包覆起來。這艘潛艇正是俄總統普丁所稱無法攔截的水下核子無人潛航器「波塞冬」(Poseidon)的載具，俄媒強調，波塞冬可以發射核子魚雷，威力強大到可以摧毀整個航母艦隊。這艘長度達184公尺的俄羅斯最大核潛艦，一次能搭載6枚波塞冬。

《環球時報》引述《今日俄羅斯》(RT)電視報導稱，別爾哥羅德號核潛艇從1992年7月就已起造，但卻一直無力完成。直到2012年12月底，又重新以09852型特殊用途核潛艇的名義復活，規劃用以攜帶波塞冬無人核動力潛航器。建造期間，潛艇長度從154米增加到184米，是目前俄羅斯最大的核潛艇，排水量約為2.4萬噸，可攜帶6枚波塞冬無人潛航器。俄方準備在兩年內完成測試，計畫於2021年前交付俄海軍服役。目前，第二艘「哈巴羅夫斯克」(Khabarovsk)號也完成建造工作，計畫明年下水，並於2022年服役。

由潛艇上施放波塞無人核子潛航器波塞冬的概念圖。（圖／塔斯社）

圖為俄羅斯唯一發布過的波塞冬無人核子潛航器的實體照片。（圖／衛星通訊社）

報導說，該核潛艇受關注的原因，除了自身性能之外，更是因為它和據稱將改變未來海戰規則的波塞冬有關。《消息報》引述專家指出，波塞冬能夠在水下1000米處以高達200公里的時速前進，可搭載常規彈頭或200萬噸TNT當量的核彈頭。

俄軍事專家瓦西里．丹德金稱，對於俄海軍來說，這一核潛艇下水是一個非常重要的事件，因為該潛艇服役後，將從根本上改變海戰規則，讓敵人海軍只能處於被打擊的地位。他認為俄軍並不需要太多該型號潛艇，裝備4艘就足夠了，北方艦隊兩艘，太平洋兩艘。據說由於波塞冬已令美國感到恐懼，為應對俄羅斯這一「末日武器」，五角大廈也計畫研發自己的波塞冬系統。

(中時電子報)