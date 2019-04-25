版稅爭議再延燒！李佳芬：非150萬「實領70多萬」。(中天新聞提供)

為了《跟著月亮走》版稅，資深媒體人黃光芹數次發文，與韓國瑜妻子李佳芬隔空交火。李佳芬昨日發出聲明後，今(25)午出席活動又再度回應說明。李佳芬提到，其實只拿到70多萬，並非150萬。對此，黃光芹今晚有最新說法，知道李佳芬將所得版稅捐助弱勢，今後會繼續支持她。

李佳芬今午表示，黃光芹自己放棄版權，扣除稅金，加上給黃光芹20萬稿費，實際領70多萬，並非黃光芹所講的領走150萬元版稅。李佳芬說，這筆錢都還在，因為很忙一直未做處理，未來會拿來做公益。

對於李佳芬的回應，黃光芹解釋，為何會有150萬和70萬元的差異？經她我再次詢問時報出版，對方前所謂給李佳芬150萬元，係指已賣出超過3萬本，大約她可拿走150萬元，時報出版先結了2萬本、90餘萬給她，扣除她的稿酬20萬元，為李佳芬所謂的70幾萬元。她曾催促後續的結算，所以應知依目前的銷售總量結算，總額為150萬元。

黃光芹透露，當初時報出版應對方要求，破例給出16%的高版税，經查，《跟著月亮走》定價350元，若按16%的版税計算，一本書可分得版稅56元，因此2萬本版稅可領取112萬元。依出版社慣例，會先幫作者扣除10%稅金，可拿約100萬元，此金額大致符合李佳芬所說的數字。

黃光芹說，她鼓勵李佳芬公布與她之間的所有簡訊，她自信禁得起考驗。她願意放棄數百萬元的版税收入，就是打算善盡社會責任。如今獲致李佳芬一句願捐公益，終於歡喜收場。日後也將支持她，將所有海內外的版税收入，化為公益，以符合她一貫的公益形象。

黃光芹最後也自曝往事，佐證自己經得起考驗。她說以前唸曉明女中，修女誰都不找，卻唯獨看中她，每天負責校車的驗票和收費工作。她要媽媽幫買一個小錢包，每天收多少，就原封不動塞進錢包裡，直接交給修女，修女很放心她。她說，對自己的操守很有信心，也絕不容任何人縱容詆毀！

(中時電子報)