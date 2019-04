新好男孩10月將在南港展覽館開唱。(Live Nation Taiwan提供)

美國流行天團新好男孩(Backstreet Boys)成軍26年,2015年曾全員合體來台開唱,終於將在10月22日再度來台,帶來近18年來最大型巡迴演唱會至南港展覽館。

史上最暢銷男孩團體新好男孩(Backstreet Boys)由尼克卡特(Nick Carter)、豪兒多羅夫(Howie Dorough)、布萊恩萊特爾(Brian Littrell)、AJ邁克林(AJ McLean )、與凱文理察森(Kevin Richardson)組成。自出道以來,新好男孩全球專輯銷量已突破1億3000萬大關,超越超級男孩(*NSYNC)與1世代(One Direction),累積8次葛萊美獎提名、2張鑽石唱片和53張白金唱片記錄。新好男孩成軍26年,中間經歷成員Kevin單飛,回歸後第一張完整體大作《In A World Like This》威力不減,連續7張專輯攻陷美國告示牌前10名,而傳唱度最高的神曲「I Want It That Way」更是被Billboard美國告示牌選為歷代全球男孩團體最具代表性的第一名歌曲。新好男孩於今年年初發行暌違6年的冠軍專輯《DNA》,邀請了包含美國搖滾樂團共和世代(OneRepublic)的主唱 Ryan Tedder等知名音樂人一起製作,忠實呈現了每位成員的個性與風格,可以感受到他們26年間親密的兄弟情。主打歌之一的「Don’t Go Breaking My Heart」目前已獲得超過6300萬的點聽次數,穩坐最強男孩團體寶座。

這次全新演唱會是新好男孩近18年來最大型的巡迴演唱會,吸取在拉斯維加斯長達14個月駐唱所獲得的力量與靈感,演出曲目包含「I Want It That Way」、「Everybody (Backstreet’s Back)」、「Shape Of My Heart」等經典。門票將在5月5日早上11點於拓元售票系統開賣,除了5800、4800、3800、3300、2800、2300、1800票價外,新好男孩還特別要求開設限量搖滾VIP專區(票價7800),讓歌迷可以360度近距離感受男孩們的舞台魅力,Live Nation會員可提前一天於4號預購。演唱會內容不僅全面升級,新好男孩還特地要求場館內搭設階梯式座椅、設置搖滾VIP區,讓歌迷有機會可以無死角近距離感受他們在舞台演出熱力。

【BACKSTREET BOYS DNA WORLD TOUR LIVE IN TAIPEI 新好男孩2019台北演唱會】

演出時間/地點 : 2019/10/22 (二) 8PM 南港展覽館

演出票價 : 搖滾VIP區: NTD 7800 (站席) 座席: NTD 5800/ 4800/ 3800/ 3300/ 2800/ 2300/ 1800

公開發售:2019/5/5 (日) 11AM 拓元售票系統 真情開賣

節目及購票訊息 : www.livenation.com.tw

購票詳情

新好男孩官方Fan Club會員預購 : 2019/5/2 (四) 11AM – 5/3 (五) 5PM

(藝人官方Fan Club預購包含票券預購與VIP見面會升級套組,需加入藝人官方Fan Club才可購票,欲了解相關細節與疑問,請至官方Fan Club網站 https://www.backstreetboys.com/ 洽詢。)

Live Nation Taiwan會員預售 : 2019/5/4 (六) 11AM-5PM (凡在Live Nation Taiwan會員預購截止前完成Live Nation Taiwan網站會員註冊並成功訂閱電子報者,於預售時間內登入Live Nation Taiwan網站後,即可透過預購專屬連結購票。每位欲購票者皆須同時持有Live Nation Taiwan會員資格與拓元售票系統帳號。)

*入場嚴禁任何形式的行李箱,並須配合嚴格安檢,相關規定與詳細辦法請關注Live Nation Taiwan官網與臉書

(中時 )