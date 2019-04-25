冤家路窄的台灣一姐謝淑薇和現任世界球后大坂直美，今天在德國斯圖加特保時捷女網賽再度對決，是兩人今年第三次交手，不過和之前都打滿三盤不一樣，這一次謝淑薇4：6、3：6直落兩盤落敗，雙方交手大坂3勝1負持續領先。

第一盤由謝淑薇先發球，前4局雙方互保發球局，特別是第4局謝淑薇出現了兩個破發點，可惜她沒能把握住，反而讓大坂直美在6次「丟士」後保住發球局，接著第5局謝淑薇發球陷入0：40落後危機，最終被破發，大坂靠著這局破發的優勢，留住第一盤勝利。

這場比賽還是可以聽到有球迷用中文喊著：「謝淑薇，加油！」不過第二盤第1個發球局謝淑薇就直落四分遭破發，接下來雙方一路互保發球局，到了第9局，大坂再度破發，也結束這場比賽，並報了上回在邁阿密遭謝淑薇狙擊的一箭之仇。

大坂直美報了上次輸給謝淑薇的一箭之仇。(資料照/美聯社)

斯圖加特賽事單打第一輪獲勝後，謝淑薇接受WTA官網訪問，被問到她和大坂直美球風如此不同，之前三次交手卻都打滿三盤才分出勝負的原因，謝淑薇開笑說：「可能是我們太愛彼此了！每次場上對決都想看對方久一點。」小薇還搞笑地補上一句：「娜歐米（大坂直美的英文名），不要離開我！」

面對紅土賽季，謝淑薇沒有太大的保分壓力，她要秉持「開心打球」的輕鬆心情面對，這也是他本季至今成績不錯的原因之一，「我知道獲勝就能賺到更多積分，但如果表現不盡理想也沒有關係，下一站賽事重新開始就好，就像我在印地安泉很快出局，我告訴自己沒關係，然後邁阿密賽事我就挺不錯啦！」

被問到對斯圖加特賽事的期許，謝淑薇先是無厘頭地說：「我覺得保時捷博物館應該蠻有趣的。」隨後補充：「如果可以贏得這一站比賽、開走額外的獎品保時捷跑車當然很棒，假如沒有，我就去欣賞保時捷跑車，反正這裡到處都是保時捷！」

(中時電子報)