這距離真的好尷尬，廣東深圳一處社區因樓距較小，大約只有3~4公尺，林先生家的陽臺剛好是對面住戶的廁所。而\林先生和妻子不止一次看到住對面的男鄰居洗澡時不關窗，對此夫妻倆人都覺得相當困擾。

某天早上林先生準備出門上班，妻子也起床洗漱準備出門。又看見對方洗澡不關窗，當時林先生的妻子就直接罵了一句「不要臉」，接著便出門上班。

不過這句話惹毛了對面樓這名洗澡不關窗的男子，他一路尾隨林先生的妻子到公車站但沒被察覺。該男鄰居在公車月臺直接躥到了林太太身邊張口就罵：「你要是再這樣的話你信不信我拿刀砍你！」林妻當場嚇壞了，趕緊給丈夫打了電話。

後來房東也得知此事，房東表示要勸說這名男子，並在他廁所安裝浴簾。對此律師表示，林先生的妻子遇到這樣的情況可以選擇報警。該男子的行為是一種不文明行為，鄰里之間有一種相鄰權的關係，相鄰權不僅要方便生活，還不能影響他人的正常生活秩序。

(中時電子報)