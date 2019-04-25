唱片公司準備了刻有艾娃麥絲中、英文姓名的環保筷及金魚茶包。（華納音樂提供）

以單曲〈Sweet But Psycho〉一舉連霸全英單曲4周冠軍、創下全球超過7億5千萬串流點聽紀錄的「新流行雙面女神」艾娃麥絲 (Ava Max) 首次造訪亞洲於新加坡為全新單曲〈So Am I〉宣傳。艾娃麥絲得知自己的音樂在台灣深受歡迎，並有許多歌迷表示深受歌詞感動及啟發，除了表達感謝外，也直說想要快點拜訪台灣「抱抱歌迷」！

首站於新加坡接受訪問的艾娃麥絲，表示自己是第一次來到亞洲，覺得亞洲超乎自己的想像。她在採訪前，走訪了新加坡知名景點濱海灣公園 (Garden By The Bay)，深深被亞洲美景吸引，也體會到亞洲人的溫暖。為了艾娃麥絲首次來訪亞洲，唱片公司也特別準備了刻有艾娃麥絲中、英文姓名的環保筷及造型吸晴的金魚茶包歡迎她，讓艾娃驚喜連連大讚「太棒了」，更頻頻說要趕快使用自己專屬的筷子、想要跟家人一起分享茶包。

再2周就是台灣的母親節，艾娃也分享了自己最難忘的母親節經驗，「記得在幾年前，有一次我跟媽媽一起按摩、一起享用午餐和晚餐，我們幾乎一整天都聚在一起非常開心，因為平時我們兩人都非常忙碌很難有機會好好相聚，所以真的讓我十分難忘。」艾娃今日能在樂壇佔有一席之地，也是因為媽媽在她小時候經常唱歌給她聽，讓艾娃的音樂夢悄悄在心底萌芽；艾娃媽媽對於艾娃的夢想也相當支持，甚至舉家搬遷到洛杉磯，就是要支持她展開音樂事業。

艾娃麥絲聊到最新單曲〈So Am I〉是一首極具意義、鼓勵人心的作品，她得知不少台灣粉絲聽完歌曲獲得了更多力量及信心，覺得非常開心，她也分享了創作這首歌曲的契機，「每次和朋友聚在一起時，我們都非常喜歡吸收正面的訊息，同時我們也相信正面意涵的歌曲是可以把大家聚合在一起，希望用正面的歌曲傳遞這樣的訊息，而不是去分化大家，這也是這首歌最核心的目標。也希望這首歌可以讓大家感覺到更美好，這個世界很需要更多讓大家可以感受美好的歌曲。」

談到拿下英國單曲榜4周連續冠軍的〈Sweet But Psycho〉，艾娃麥絲直呼「真的是太瘋狂的一個經驗」，她直說聽到消息時真的不敢相信，也開始慢慢去適應英國冠軍所帶來的改變。〈Sweet But Psycho〉一曲談到關於愛情中的危險關係，艾娃也分享了自己的愛情哲學，她覺得愛情中最重要的就是「對於愛情的忠誠度」，認為在兩人的愛情世界之外，有許多引人注目的花花草草，但只要對方對你忠誠、值得信任，就不用處處擔心另一半。

艾娃麥絲曾和「浩室天王」大衛庫塔、A咖傑森合作，她回憶到和大衛庫塔在錄音室碰面時，身為小粉絲實在覺得場面太不真實了，也狂讚大衛庫塔非常謙虛和幽默。被問到未來想合作的夢幻歌手清單？她說：「我非常欣賞自然不做作的卡蒂B (Cardi B)；也很愛現在可謂是制霸全球的BLACKPINK，我非常愛他們的舞台表演；另外還有一直很喜歡的波斯特馬龍，以及在舞台上總是充滿活力和能量的火星人布魯諾 (Bruno Mars) ，希望有一天可以和他們一起玩音樂。」

艾娃麥絲在訪問的尾聲也透露了2019的計劃，「很快就會有新單曲釋出，並小賣關子接下來還會有些驚喜的安排，也會和很酷的人一起合作，非常期待、也請大家繼續關注。」同時，她也藉此機會向台灣歌迷喊話：「我真的很愛台灣的粉絲，已經等不及想要趕快去台灣為你們表演，希望可以趕快到台灣跟你們見面、抱抱你們喔！」

(中時 )