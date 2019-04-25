警政署25日下午發布全國第5波中高階警官調動，彰化縣8個分局除了田中、溪湖分局長之外，6個警分局長都調動，算是近年來罕見的大規模大換血，這波人事統一在5月1日辦理交接、到任。

這波人事人事調動，彰化縣警察局督察長和6位新任分局長名單如下，連江縣警局督察長張嘉煌調彰化縣警局督察長，新竹市警局第二分局長林崇志調彰化分局長、彰化縣警局北斗分局長洪文宏調員林分局長、南投縣警局仁愛分局長金秋華調和美分局長、雲林縣警局北港分局長廖志明調鹿港分局長、南投縣警局中興分局長謝錫釗調北斗分局長、花蓮縣警局鳳林分局長王國峯調芳苑分局長。

外調名單，彰化縣警局督察長江麗芬調任保二總隊督察長、彰化分局長洪宏榮調陞南投縣警局督察長、員林分局長張益禎調任新竹市警局第一分局長、鹿港分局長施宇峰調任嘉義縣警局民雄分局長、和美分局長邱紹雄調任苗栗縣警局頭份分局長、芳苑分局長蘇玉坪調任嘉義市警局第一分局長、北斗分局長洪文宏調任員林分局長。

(中時 )