台中市北區某國中劉姓學生疑遭同學霸凌，發生墜樓意外事件，台中市教育局長楊振昇25日晚間與台中市議會教育文化委員會召集人賴佳微議員前往醫院探視墜樓受傷的學生，並向家屬承諾全力協助後續輔導與支持，「全力調查霸凌案、勿枉勿縱」。

教育局根據學生家屬的反映內容，這位國中生除可能遭同學言語霸凌，導師是否未即時回應學生申訴、校長及導師言行是否涉及失當等情節，教育局會秉持勿枉勿縱原則，儘速調查釐清。

教育局表示，這名學生墜樓當天，除學校人員外，教育局督學獲報後立即趕至醫院查協助；隔日，學生意識較為清楚，台中市學生輔導諮商中心督導及輔導員也前往醫院關懷學生及家屬，協助學校整合相關輔導資源，提供協助及支持。

根據教育局初步調查，這名學生家長22日反映，學生疑似遭受同學言語霸凌，學校獲報後依「校園霸凌防制準則」組成防制校園霸凌因應小組，24日召開會議決議成立調查小組，將針對學生家屬反映校長及導師可能的言行失當，以及導師是否未即時回應學生申訴等部分展開調查。

教育局強調，為有效預防校園霸凌，除督導學校落實一級宣導預防、二級個案處遇及三級輔導追蹤等工作外，也持續培訓更多防制校園霸凌知能的專業人才，以提升學校人員對霸凌事件的處理能力，保障學生安全學習環境。

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