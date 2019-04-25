台北市長柯文哲25日以「做好的事情，把事情做好」為題在雲林科技大學演講，不開放媒體採訪。學生問他對於假新聞氾濫的看法，他回答「在台灣社會說謊有真的有這麼被人民痛恨嗎？」如果說謊要下台，台北政壇要一空了。

柯文哲發表一小時演講，提及他的政治目標是建立一個對的社會，亦即政府是可信的、公務人員是服務人民的、法律是給人民遵守用的、司法是公平的不是政治工具、警察是抓壞人的、監獄是關有罪的人，「台灣的監獄哪裡是關有罪的人？是關沒有辦法的人，有辦法的人都不用坐牢」。

他論述，台灣價值就是普世價值在台灣實現，包括民主、自由、多元、開放、法治、人權、永續經營、關懷弱勢；民主是不要跟民意對幹，而台灣從來就不是一個法治的國家，這個國家常常睜眼說瞎話。

關於「永續經營」，柯文哲說永續經營是一種態度，絕對不再留子孫，某南部縣分欠了3000億元，預算編下去利息就切掉幾幾10億元了。

學生問他假新聞大量產生的看法，柯文哲表示，自己也必須有能力分辨，但真的要做的話，真、假新聞還是不容易分辨得出來，他要誠實問一個問題，在台灣社會說謊有真的有這麼被人民痛恨嗎？

柯文哲說，「如果說謊要下台，台北政壇要一空了」，假的東西會在台灣這麼盛行是因為人民對假的東西並沒有那麼在意，深澳電廠是最典型的例子，國家這麼重大幾百億的建設，突然一個晚上變卦，政府有怎麼解釋嗎？為什麼台灣假新聞這麼盛行，因為你很習慣假新聞啊！

柯文哲特別提及一日雙塔經驗，他說一日雙塔有政治目的，就是要讓台灣人相信 「We can do something impossible.」這個社會常常因為15％的失敗機率，而放棄85％的成功機率，不去做怎麼知道會不會成功。

學生問柯文哲有後悔過當市長嗎？他回答，人生是單行道後悔沒有用，只有勇敢往前走，人生是一個過程，目的不是為了死掉，為了有生命意義，成功和失敗都只是生命中的一部分，如果有這樣的信賴的話，就可以勇敢航向不可預知的世界。

(中時 )