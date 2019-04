台北市長柯文哲25日以「做好的事情,把事情做好」為題在雲林科技大學演講,不開放媒體採訪。學生問他對於假新聞氾濫的看法,他回答「在台灣社會說謊有真的有這麼被人民痛恨嗎?」如果說謊要下台,台北政壇要一空了。

柯文哲發表一小時演講,提及他的政治目標是建立一個對的社會,亦即政府是可信的、公務人員是服務人民的、法律是給人民遵守用的、司法是公平的不是政治工具、警察是抓壞人的、監獄是關有罪的人,「台灣的監獄哪裡是關有罪的人?是關沒有辦法的人,有辦法的人都不用坐牢」。

他論述,台灣價值就是普世價值在台灣實現,包括民主、自由、多元、開放、法治、人權、永續經營、關懷弱勢;民主是不要跟民意對幹,而台灣從來就不是一個法治的國家,這個國家常常睜眼說瞎話。

關於「永續經營」,柯文哲說永續經營是一種態度,絕對不再留子孫,某南部縣分欠了3000億元,預算編下去利息就切掉幾幾10億元了。

學生問他假新聞大量產生的看法,柯文哲表示,自己也必須有能力分辨,但真的要做的話,真、假新聞還是不容易分辨得出來,他要誠實問一個問題,在台灣社會說謊有真的有這麼被人民痛恨嗎?

柯文哲說,「如果說謊要下台,台北政壇要一空了」,假的東西會在台灣這麼盛行是因為人民對假的東西並沒有那麼在意,深澳電廠是最典型的例子,國家這麼重大幾百億的建設,突然一個晚上變卦,政府有怎麼解釋嗎?為什麼台灣假新聞這麼盛行,因為你很習慣假新聞啊!

柯文哲特別提及一日雙塔經驗,他說一日雙塔有政治目的,就是要讓台灣人相信 「We can do something impossible.」這個社會常常因為15%的失敗機率,而放棄85%的成功機率,不去做怎麼知道會不會成功。

學生問柯文哲有後悔過當市長嗎?他回答,人生是單行道後悔沒有用,只有勇敢往前走,人生是一個過程,目的不是為了死掉,為了有生命意義,成功和失敗都只是生命中的一部分,如果有這樣的信賴的話,就可以勇敢航向不可預知的世界。

