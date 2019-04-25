北社等本土社團今天辦理｢全民反併吞、護主權｣ 記者會，作家吳祥輝發言疾呼，「蔡英文不倒台灣不會好，蔡英文不下台，民進黨就下台」；北社今晚發聲明切割，吳發表言論並未事先告知主辦單位，全屬其個人言論，言責由其本人自負，更與受邀來賓之一的賴清德院長完全無關。

吳祥輝今記者會中慷慨激昂發言，他反對中國併吞台灣，反對蔡英文併吞賴清德，不要在過程中忘記中國是唯一敵人，在中國沒有民主化之前，中國一定是台灣最大敵人。蔡英文不倒台灣不會好，蔡英文不下台，民進黨就下台

此新聞一出，不少人把吳的發言在賴清德身上大作文章。主辦單位晚緊急發聲明指出，前有發函各政黨全部準總統候選人參加，但是只有賴清德院長競選團隊回覆願意出席本記者會。

聲明說，今天來賓全由台灣社邀請，賴清德院長只是受邀者之一。所有出席來賓發言與記者會主題無關者，均為個人言論，言責由其本人自負。不能代表本社或其他同台出席來賓立場。

聲明表示，吳祥輝先生也是本社今天辦理｢全民反併吞、護主權｣ 記者會邀請來賓之一，發表言論並未事先告知主辦單位，全屬其個人言論，言責由其本人自負，更與受邀來賓之一的賴清德院長完全無關。

(中時 )