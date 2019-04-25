警方在劉男家中查獲52個蟻巢、上千隻螞蟻其中包含5種外來種。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣公館鄉劉姓男子疑似在網路上違法販售非法進口的外來種大型螞蟻，經苗栗警分局偵查隊偵辦，在劉男家中查獲52個蟻巢、5種螞蟻外來種，全案依涉嫌違反植物防疫檢疫法送苗栗地檢署偵辦。

據調查，36歲的劉姓男子曾於2016年、2018年皆曾因違反植物防疫檢疫法遭送辦，今年又於臉書不公開社團PO文「爭吵大齒、價格：2后10公1000元」等標語販售螞蟻。經警方網路巡邏、蒐證後，25日持搜索票在劉男家中查扣52個蟻巢、上千隻大型螞蟻。

經動植物防疫檢疫局人員送鑑評估後，發現有大頭家蟻屬、長腳家蟻屬、雙稄針蟻屬、彎顎針蟻屬、舉尾家蟻屬等5種外來種。警方表示，劉男供稱螞蟻從網路購入後，再自行繁殖，透過臉書社團與同好交易，將劉男依違反植物防疫檢疫法罪嫌送辦。

警方呼籲，民眾切勿網購外來種螞蟻當寵物，此類螞蟻將危害國內農業發展，甚至嚴重影響生態環境及導致農業失衡，造成巨額損失。

(中時 )