鈺陞建設在台中市南屯區楓樹里新推案「鈺陞築韻」熱銷，基地已經動工。（盧金足攝）

「鈺陞築韻」標配建材中，日本收納力強又精巧的廚具，為居家增加更多坪效空間。（盧金足攝）

「楓林光廊」營造不同季節的楓葉色彩風貌。（盧金足攝）

台中市南屯區楓樹里，不只有一個美麗浪漫的名字，還擁有沿著南屯溪兩側種植的整排楓樹林，成為著名的楓樹社區，在高樓大廈林立的市區，仍可見田疇處處，楓樹光廊園道等特色，吸引很多建商來推案，看好離塵不離城的優勢，形成台中市難得的慢活聚落。

楓樹里因種植楓樹聞名，獨特美景大出「楓」頭，台中市府還力邀曾為美國紐約自由女神像進行燈光設計的國際照明大師周鍊，規畫屬於南屯溪的「楓林光廊」，營造不同季節的楓葉色彩風貌。

鈺陞建設董事長蔡宏青看好楓樹里不受車水馬龍干擾的環境，近年來台中市重畫區成為建案熱區，但楓樹里的悠閒氣氛，新推建案「鈺陞築韻」獲很多想找優質居住空間的客層青睞。

蔡宏青表示，「鈺陞築韻」基地位於楓和路、楓樹東街口，朝南三面臨路稀有角地，距離高鐵、74號快速道路、國道一號近，交通便捷，又緊臨台中市文心8期、秀泰商圈及烏日商圈的繁榮，生活機能佳。

鈺陞建設深耕楓樹里，在當地陸續推出「鈺陞左岸」、「鈺陞御鼎」等建案，蔡宏青說，土地取得不易，價格又逐年上漲，有別於以往規畫透天豪墅產品，將基地打造為輕豪宅「鈺陞築韻」，大三房規畫，戶戶採光通風，方便小家庭生活，吸引首購與首換族群，親民價格讓年輕人也能買得起。

值得一提的是，「鈺陞築韻」與專業的保全公司建構24小時智能宅，住戶在APP上即可看到住家公設狀況、收信情況。

「鈺陞築韻」專案經理傅于瑄表示，該案從去年12月開案以來，吸引周邊中山醫大、明道中學等就業菁英客群，南屯溪獨有的楓林大道，慢活生活步調打動很多購屋者的心。

(中時 )