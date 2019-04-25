苗栗縣政府民政處長彭基山強調，頭份上興里納骨塔案縣府依法行政。（何冠嫻攝）

質疑頭份上興里納骨塔違法，群眾抵苗栗縣政府陳情抗議。（何冠嫻攝）

頭份市上興里原寶恩納骨塔案爭議存在多年，最近被居民發現重啟施工引發反彈，質疑該案合法性要求拆除，揚言其為違法納骨塔，要苗栗縣政府別護航。縣府民政處長彭基山喊冤，興辦許可與建照、使照皆由省政府核定，縣府則依法行政，在未有明確違法證據前貿然撤銷興辦許可，恐將衍生更多麻煩。

苗栗縣議員曾玟學、陳光軒、黎煥強率上興里長陳仁成、下興里長黃林鳳嬌與在地居民，25日到苗栗縣政府第一辦公大樓前抗議、提出訴求，力爭撤照可能，直言頭份「違法納骨塔，縣府別護航！」彭基山指出，該納骨塔程序依法興辦，由省政府核定並發放興建執照、使用執照，非縣府權責，但未來絕對秉持依法行政原則，合法且程序完備才予以啟用。

彭基山說明，當時元華納骨塔案與寶恩納骨塔，同時受監察院調查，結果僅有元華不符公共利益因此遭糾正，由省政府撤銷興辦許可，並衍伸3400多萬國賠案，「縣府何其無辜必須承擔」，他說，頭份上興里納骨塔若要撤銷，需在法令程序完備且有違法事實才能實行，否則貿然動作，「3億4000萬元都解決不了」。

他強調，若是合法須接受業者申辦，將來要求業者加強與地方溝通，縣府全權依法行政。最後，曾玟學指出，當年「公墓申請地點現場勘查表」漏洞百出，5月將送予監察委員調查。

(中時 )