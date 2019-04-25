雷米馬力克成為新加入的反派。（Erik Tanner／Getty Images）

蕾雅瑟杜將回歸。（Jasonbellphoto）

安娜德哈瑪絲是新加入的新血。（Jon Kopaloff／Getty Images）

班蕭維將回歸。（Jasonbellphoto）

雷夫范恩斯將回歸。（Jasonbellphoto）

比利馬格努森是新加入的新血。（Jenna Greene／WWD／Shutterstock）

萊珊娜林奇是新加入的新血。（Jasonbellphoto）

娜歐蜜哈里斯將回歸。（Jasonbellphoto）

第25集007電影於台灣時間25日晚間在牙買加GoldenEye別墅揭曉主要演員陣容，男主角丹尼爾克雷格（Daniel Craig）、導演凱瑞福永（Cary Joji Fukunaga）、製片人邁克爾·G·威爾森（Michael G. Wilson）與芭芭拉布洛柯里（Barbara Broccoli）等人齊聚，透過社群網站上直播宣布電影最新消息。凱瑞福永宣布先前盛傳可望在片中扮演反派的奧斯卡影帝雷米馬力克（Rami Malek）確定會參演。

除了丹尼爾克雷格5度飾演該角色，凱瑞福永還確認雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）、娜歐蜜哈里斯（Naomie Harris）、羅利金納（Rory Kinnear）、蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）、班維蕭（Ben Whishaw）、傑佛瑞萊特（Jeffrey Wright）等人的回歸，也宣告安娜德哈瑪絲（Ana de Armas）、大衛丹席克（David Dencik）、萊珊娜林奇（Lashana Lynch）、比利馬格努森（Billy Magnussen）的參演。

威爾森與布洛柯里表示：「我們很高興能夠回到牙買加拍攝第25部龐德電影，那裡是作家伊恩弗萊明（Ian Fleming ）的故鄉，也是他1952年創造詹姆士龐德這個角色的地方。」電影將敘述龐德在牙買加享受寧靜的生活，但和平的日子在CIA老朋友菲利克斯萊特出現尋求幫助時戛然而止。龐德必須拯救一名被綁架的科學家，任務比預期的更加危險，龐德手持危險的新技術，走向神秘反派之路。電影將於今年4月28日開拍，預計2020年4月3日起全球陸續上映。

(中時 )