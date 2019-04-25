悠揚樂聲響起，竟然全都是人聲伴奏！25日下午，文化大學推廣部大夏館響起韓國無伴奏人聲天團「五月樹」（MayTree a cappella Group）立體飽滿的樂聲及人聲，新上任的文化大學校長徐興慶表示，文大是第一所設立音樂系的私立大學，深耕音樂教育超過半世紀。他並表示私立大學面對少子化的挑戰，「國際化」是唯一關鍵字。

為推廣多元跨界的音樂教育與愛樂風潮，文化大學推廣教育部2019春季起開闢「音樂大師」課程，價格輕負擔、數百元就能參加；推廣部亦參與協辦韓國無伴奏人聲天團「五月樹」來台演出，25日下午的行前記者會，優雅、精準、強勁的爆發力，讓來賓大為驚豔。

文化大學校長徐興慶致詞時表示，文大是第一所設立音樂系的私立大學，深耕音樂教育超過半世紀。至於年輕人酷愛的韓國流行文化，文大堪稱是引領風潮之先，早在1963年就成立了東方語文學系韓文組，後來升格為「韓國語文學系」，在全台大學中培育了最多主修韓語的人才。經典韓劇「大長今」的翻譯董文君，即畢業於該校韓文系。

面對少子化的挑戰，私立大學如何更明確的發展並定位學校特色？徐興慶強調，「國際化」是唯一關鍵字。文化大學積極帶領學生走向國際化，提供三種管道讓學生無縫接軌，開拓國際視野。一是鼓勵學生大三時到姐妹校交換半年或一學年，校方提供學分折抵和學費補助；二是姐妹校學生往來交換學習；三是學生暑假到國外「有薪實習」工讀兩個月，體驗異國文化及職場生活樣態，也同步強化語言能力。

此外，文化大學也鼓勵學生必須具備一種語言實力與一種專門技能，因此，每個學生都必須修習12學分本科系以外的跨領域課程，且修習輔系或跨領域課程完全免費，讓學生得到更多探索興趣的接觸點，提升職場競爭力。

徐興慶說，學生就業實力變強，就能帶動特色系所的招生實力。他舉例，該校農學院森林暨自然保育學系，前幾年個人申請入學第一階段報名選填人數不到百人，但透過強化職場競爭力，今年選填報名人數增加到近400人，可見學生選填志願時，會將該系所與未來職場的銜接當作重點考量。

(旺報 )