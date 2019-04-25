中華五人制U20代表隊去年在蒙古連勝地主與中國大陸，搶下今年6月亞足聯U20錦標賽門票，為了備戰屆時的硬仗，中華足協請來亞洲五人制強權日本、伊朗，加上印尼踢國際友誼賽，26日起於桃園巨蛋展開3天激戰。

「我們的球員年輕、國際賽經驗比較少，這個比賽對我們準備亞錦賽會有很大幫助，」中華隊教練張仟縈在賽前記者會上表示，代表隊成員來自民雄農工、來義高中、台灣體大、吳鳳大學，也特地推薦就讀於民雄農工的黃侑威潛力十足，歡迎球迷來看看這位五人制未來之星的能耐。

伊朗和日本執亞洲五人制足球之牛耳，包辦歷來15屆亞錦賽冠軍（伊12、日3），強度不言可喻。印尼則是中華隊在U20亞錦賽的同組對手，張仟縈說，能和印尼提前比賽，可以提前改進自己的缺點，「對我們很重要！」

本次邀請賽的開賽時間都是下午3時與晚上7時，中華隊都排在晚場，26日起依序遭遇伊朗、印尼、日本，球迷朋友可以用手機下載 KKTix App 或至全家便利商店 FamiPort 購票，足協官方臉書粉絲團與Youtube MOE Sports也有直播。

(中時電子報)