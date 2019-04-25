大政治大爆卦

高雄市長韓國瑜24日表示，有許多「以韓粉之名、行韓黑之實」的「假韓粉」，呼籲大家一同加入抓假韓粉的行列。資深媒體人黃暐瀚指出，像PO「韓流發威 屏東燈會破千萬人」的人，就是假韓粉。

黃暐瀚指出，假韓粉多得很，假截圖假訊息，然後到其他地方傳播。韓國瑜有義勇軍 任何批評他的照片截圖，或懶人包。說他什麼政策沒有做到，他的粉絲會幫他解釋，直接攻擊已經無效，直接攻擊反而會引來防守。

黃暐瀚舉例說，像先前有一個屏東燈會，網路流傳一則訊息「韓流發威 屏東燈會破千萬人」，很多人問他這是真的嗎？上頭竟寫著「中大新聞」，該則被PO到粉絲團，上頭寫著「要不是韓市長將台灣的經濟重心翻轉到南部...屏東燈會也不會有這麽多人來看，只能說一切都是韓市長的功勞...功成不居的韓總實在是我們的楷模。認同的+1」。

黃暐瀚點出，這則看起來是在讚美韓，其實是在黑他，希望民眾對韓國瑜的反感度增加，讓他支持度下降。有人看到就說，韓粉又在造神了，該則訊息甚至被瘋傳，而轉貼該則的假韓粉其實常在罵中天、罵韓國瑜。有些人沒辦法分辨，看到就轉貼了，然後大家看到後，就會說太噁心了，屏東的事也要算在韓國瑜身上，其實根本沒有這樣的新聞。

(中時電子報)