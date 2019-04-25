由台灣藍色東港溪保育協會輔導的「畜牧業遊說團」，不僅成功在新埤鄉對抗養豬戶亂排廢水，還順利推動沼液沼渣回歸農地使用政策，未來還將擴展至竹田、內埔等鄉，但因受非洲豬瘟影響，將改變策略轉向遊說農民，理事周克任點出，目前農地戶是推廣重點。

周克任指出，畜牧遊說團的主要目的是推動「沼液沼渣回歸農地使用政策」，這是一項公民參與的活動，而近年來在新埤鄉的推動成效不錯，多數養豬戶都能接受沼液沼渣政策，然而，因受非洲豬瘟影響，預估再推遊說團時，可能因感染疑慮而很難再進豬舍，因此將改變策略。

周克任說，由這幾年來的經驗來看，其實養豬戶的遊說已到位，他們幾乎都知道沼液沼渣可以做，但若無農地戶配合，實在很難執行，因此媒合畜牧業及農地主是目前要努力的目標，而正好竹田鄉公所有意合作，所以改變策略的第一步將於30日在竹田跨出。

他說，30日的說明會將邀集農民一同來認識沼液沼渣政策，不僅介紹政策流程，還有政策誘因，如成本約需3、4萬的填肥桶，即可從政策中獲得全額補助。他有趣地說，現今農民對「水肥」很陌生，多認為它是不平衡的糞肥，但這些都可以有所調整。

他強調，其實政策的推動，公部門要有「貼心、暖心」的思考，每個農民遇到的困難點都不同，屆時一定會出現很多問題，若農政單位可以先提出多項配套措施，就能讓農民更深入其中。據悉，竹田鄉公所預計在此計畫中扮演檢驗、媒合的窗口，減輕農民的工作。

(中時 )