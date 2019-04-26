已故創辦人丘棣華秉持先祖「教育報國」遺訓於1956、1958年創辦幼稚園、小學，因選址新北市永和區竹林路，故取名竹林幼稚園、竹林小學，於1968年在中和區華新街創立竹林中學。（竹林中學提供）

已故創辦人丘棣華秉持先祖「教育報國」遺訓於1956、1958年創辦幼稚園、小學，因選址新北市永和區竹林路，故取名竹林幼稚園、竹林小學，於1968年在中和區華新街創立竹林中學。（竹林中學提供）

已故創辦人丘棣華秉持先祖「教育報國」遺訓於1956、1958年創辦幼稚園、小學，因選址新北市永和區竹林路，故取名竹林幼稚園、竹林小學，於1968年在中和區華新街創立竹林中學，由幼兒園、小學、國中、高中普科、職業科，成就私校難以企及的15年一貫全人教育。

竹林中學公共事務室主任蘇國華表示，竹林創校之初由幼稚園開始，當初取名竹林就因為地址緣故，為方便民眾記憶，直接取名竹林，擁有地緣關係，隨後發展成完全中學時，繼續延續「竹林」之名。

丘棣華曾說過，「我覺得教育是一種百年樹人的志業，它絕不是商品，不需噱頭、包裝、誇大的宣傳，我一直要求我的同仁兢兢業業，勤教嚴管，讓所有的竹林學子畢業後能在社會上堂堂正正地做人，為國家社會做事，這就是我創辦『竹林』的核心價值，也是我祖父逢甲公『教育救國』的用意。」

據悉，竹林中學目前有普通科、幼兒保育科、應用外語科、資料處理科，校方對於科學教育的推動不遺餘力，行政團隊是老師和同學們最大的後盾，而在相關課程設計和教學上豐富的經驗，是該校相當引以為傲的成果。

值得一提，竹林中學高二忠班學生徐亦萱參加2019台灣國際科學展覽會，榮獲英特爾傑出青年女性科學家獎、動物學科大會一等獎、出國正選代表等殊榮，竹林學生年年在全國中小學科展、台灣國際科展取得優異成果，展現該校科學教育的重大成果。

(中時 )