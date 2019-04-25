桃機「履程─台灣製鞋工藝特展」25日舉行開展儀式，展區以製鞋業老技藝新創意的觀念，向往來國內外旅客介紹傳統製鞋工藝之美。（陳麒全攝）

開展首日邀請製鞋師傅現場示範製作鞋履，讓旅客了解一雙鞋子是如何誕生。（陳麒全攝）

開展首日邀請製鞋師傅現場示範製作鞋履，讓旅客了解一雙鞋子是如何誕生。（陳麒全攝）

桃園國際機場公司與台灣宅配通公司合作，首次在第二航廈3樓22號報到櫃台旁，舉辦「履程─台灣製鞋工藝特展」，並在25日舉行開展儀式，展區以製鞋業老技藝新創意的觀念，向往來國內外旅客介紹傳統製鞋工藝之美。

桃機公司業務處長李俊德表示，桃機公司一直在推廣「機場是文化延伸」的理念，這次與宅配通公司及鞋履文創品牌林果良品合作，在第二航廈規畫的台灣製鞋工藝特展，呈現台灣傳統技藝，在技術性之外更具故事性。

李俊德指出，在展場除了以科普角度介紹鞋子各部位知識，民眾還可透過互動裝置，拆解製鞋8大步驟，為自己設計一雙專屬的鞋子，另外也透過靜態的照片、文字展示及動態影像介紹，敘述著製鞋老師傅的故事，在5月4日及25日，還會邀請製鞋師傅現場示範製作鞋履，讓旅客了解一雙鞋子是如何誕生。

李俊德說，這是桃機公司首次在機場針對產業性的推廣展覽，公司特別選擇台灣品牌，以「老技藝新創意」的想法，規畫傳統工藝的展出，未來除了持續扶植年輕藝術家，也會針對傳統產業推廣，讓往來機場的旅客及國人，能夠更認識台灣的工藝文化。

(中時 )