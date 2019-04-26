精選菜餚用料，陳淑華對於自家的客家小炒很有信心。（林和生攝）

在華人地區被譽為「四炒」之一的客家小炒，是台灣相當受歡迎的客家菜餚，以五花肉、豆乾、魷魚、芹菜等食材烹煮而成的美味，各家用料大同小異，但如何煮得好吃？屏東市鐵皮屋餐廳老闆娘陳淑華強調，食材完全左右料理的口味。

來自客家聚落的陳淑華表示，過去客家先民拓墾不易，逢年過節一定會準備三牲、酬謝土地公庇佑，每當祭祀完畢，勤儉的客家人就會物盡其用，搭配自家菜園種的青蔥，炒成重口味家庭菜，不僅開胃下飯，在冷藏技術不發達的年代，也能放得比較久。

由於用料差異不大，要炒得好吃，食材絕對是關鍵，陳淑華說，五花肉堅持挑選體型約100公斤的溫體母豬，體型太大、太小都不行，會影響口感與嚼勁，甚至會有腥味；至於阿根廷乾魷魚就挑選厚實體型，快炒之前必須泡軟，每道步驟都不能馬虎。

再來就是考驗廚師火喉，每個師傅就算是用同樣食材，炒出來的客家小炒味道還是非常不同，因為鹽巴、醬油、辣椒該加多少？什麼時候起鍋？都會影響味道，為了讓菜餚提味，還會酌量加入蝦米與糖，「吃起來香又不會死鹹」。

一盤客家小炒、2碗飯，搭配幾瓶啤酒，經濟又實惠，陳淑華說，這道料理是顧客必點的經典拿手菜之一，保證一試成主顧。

店家資訊

店名：鐵皮屋餐廳

地址：屏東市林森路40-6號

訂位電話：（08）723-3799

營業時間：17：00-24：00（全年無休）

售價：客家小炒一盤200元

(中時 )