對於前行政院長賴清德25日下午在台北出席獨派社團活動，提到上次「蔡賴會」都不談程序，然後要賴退，賴說這不是民進黨該有的作為，蔡英文傍晚在新竹湖口三元宮參拜，面對媒體提問，沒有回應。

賴清德今天下午出席由台灣社等多個獨派社團所舉辦的「全民反併吞、護主權」記者會，面對蔡、賴本周六將同場參與廢核大遊行，是否有二度碰面的可能？賴提到，希望黨中央如果再次召集，也要談初選程序，過去見面都不談程序，然後就要他退。

蔡英文25日下午行程都在新竹市縣，先到新竹市參加全民防衛動員暨災害防救演習，隨後參訪新竹縣湖口鄉三陽工業、竹北聯瑩工藝，以及到湖口三元宮參拜。

下午四點十分，蔡抵達湖口三元宮，包括內政部長徐國勇、新竹縣前縣長林光華、前立委也是現任台北101董事長張學舜及代表民進黨參選新竹縣長落選鄭朝方等人陪同。

根據中評網報導，將近傍晚五點蔡英文準備離開時，媒體追問賴清德的說法「見面就要我退，不是民進黨該有作為」，蔡英文並未回應。

(中時電子報)