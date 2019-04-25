行政院長蘇貞昌昨提及，高雄市長韓國瑜只忙著選總統，自己當院長以來，韓都沒來過行政院會，「不知道他在忙什麼」。對此，前新北市長朱立倫今在臉書PO文反轟，「蘇貞昌，你是行政院長，不是蔡英文競選總幹事！」且行政機關要彼此尊重，直轄市長指派誰代表參加院會，蘇貞昌不該說三道四。

朱立倫指出，蘇貞昌酸完鴻海董事長郭台銘後，又嘲諷韓國瑜，「奉勸蘇院長，中華民國行政院長和民進黨競選總幹事，這兩份薪水，你只能領一份」；自己當過8年的新北市長，原則上都是指派副市長代表參加院會，而行政機關應該彼此尊重，「除非我的授權不夠，否則直轄市長要指派誰參加院會，院長不應該說三道四。」

朱立倫進一步諷「很奇怪，民進黨執政後，架子變得很大，很喜歡拿『出席開會』作文章」，若用意在見縫插針，那真的可以不用操這個心，國民黨有最接地氣的韓國瑜、最成功的企業家郭台銘，最會協調的前立法院長王金平，以及最有行政經驗的朱立倫，「我們四位不管誰當總統，都會讓台灣更好。」

(中時 )