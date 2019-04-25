就是這個吹判！裁判送強森(左)在正規賽最後3.4秒上到罰球線3罰俱中。(中華籃協提供)

沒想到打到季後賽次輪，裁判哨音仍成影響比賽勝負的關鍵！桃園璞園25日以86比82延長險勝台啤，硬把戰局扳成2比2平手，不過賽後台啤隊職員衝進場內，圍著3名裁判怒嗆尺度不公，就是為了正規賽最後3.4秒的關鍵3罰哨音。

雙方打到正規賽讀秒階段，場上尺度就很詭異，因為台啤竟在最後43秒內連罰9球，結果罰進6分，也送璞園洋將凱爾犯滿畢業，沒想到最具爭議的判決，出現在最後3.4秒，強森三分球強行出手沒進，裁判卻響哨送給璞園3罰。

結果強森穩穩3罰俱中，把比賽逼入延長，士氣受到重挫的台啤，打到延長賽一路落後，最後就以4分之差落敗，當比賽結束槍響，台啤助理教練王建惟帶頭衝進場內找裁判抗議，場面一度相當混亂，幸好工作人員及時護送裁判離場。

「只能說很可惜，輸就輸了，我想裁判的尺度怎樣，大家都看在眼裡，」台啤總教練周俊三賽後表示，「我想正規賽最後那個3罰，其一是裁判自由心證，其二是當時我跟技術委員要求重看是3罰或2罰，技術委員同意了，裁判卻不接受。」

周俊三強調，就像他在例行賽常說的，本季裁判權力過大，往往都沒法改變他們判決結果，「這場比賽等於在裁判手上輸掉的，我們還能做什麼！」雙方接下來27日續在板橋體育館進行第5戰，屆時裁判尺度或哨音勢必再次引發關注。

全場最無辜的當屬獲選本季年度MVP的台啤後衛蔣淯安，賽後他也不願多講關於獲選年度MVP的心情，「我想先把年度MVP獎項擺在一邊，現在我要專注在比賽上面，接下來努力幫助球隊贏球。」

(中時電子報)