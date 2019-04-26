北部地區某大學女大生小琪(化名)，指控室友芳芳(化名)，散佈她與劉姓男友人同居的不實謠言，芳芳甚至到處宣傳小琪與劉發生性關係傳聞，消息傳到小琪母親，小琪母親大為光火逼小琪驗處女膜證明清白，小琪及劉男憤而提告芳芳妨害名譽，卻遭到駁回。

判決書指出，小琪與芳芳2人是大學同學兼室友，小琪2017年因為沒有洗衣服，被母親趕出家門，暫時住在劉姓男友人租屋處，室友芳芳見小琪沒有回到她們的租屋處，竟然在同學間散佈小琪與劉男交往的不實傳言，甚至亂宣傳小琪與劉男發生性行為，更怒轟劉男生性風流，四處勾搭女性。

芳芳甚至向小琪母親告狀，供稱小琪與劉男「有親吻及擁抱」親密行為，生性保守小琪母親大發雷霆，痛罵小琪：「身為女人，妳壞了自己在大學的名譽，和男人同居！」，強迫她到婦產科檢查是否為處女，逼小琪與劉男劃清界線，小琪爸爸幫忙緩頰，替女兒說話「小琪與劉男沒有同床共眠，也沒有發生超友誼關係」，實際上只是一般朋友的小琪及劉男不堪其擾，提告要求芳芳賠償100萬元，並刊登道歉啟事。

芳芳則供稱，她見到小琪與劉男關係親密，班上同學亦起鬨他們2人在一起，才跟別人說小琪與劉男交往的事，但芳芳否認宣傳小琪與劉男發生性行為的傳聞。芳芳事後傳訊向小琪道歉「我不該在我們吵架時，跟她們講妳可能住男朋友那了。」但芳芳對劉男態度強硬「對他我問心無愧」、「我不欠他」等。

即便眾多同學指證芳芳曾散播小琪與劉男交往不實謠言，但法官認為，小琪與劉男為未婚男女，縱使遭指為男女朋友，也非不堪之事，難認已妨害小琪名譽權，駁回小琪之訴。

(中時電子報)