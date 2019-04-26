"Let's win big. Let's win by 30, like we're capable of."



Klay expects the Warriors to get a big win on Friday.#NBAPlayoffs pic.twitter.com/n61dWFmbV0 — NBA TV (@NBATV) 2019年4月25日

面對勇士25日爆冷在主場不敵快艇，「浪花弟」克雷湯普生似乎還不學乖，賽後竟然狂妄嗆聲，「我們這一戰打太爛了，讓我們下場比賽大勝快艇30分吧！我們絕對有能力做到。」這種還沒開打就先嗆聲作法，就看浪花弟能否說到做到。

原本勇士與快艇這個首輪系列戰，賽前是被預估一面倒，沒想到勇士竟在G2慘遭快艇上演31分大逆轉，雖在G3、G4接連作客贏球聽牌，卻在G5回到甲骨文球館又遭快艇擊潰，這也是勇士總教練科爾生涯首次在首輪輸掉2戰。

這不是克雷湯普生今年季後賽首次胡亂放話，先前火箭3勝0敗聽牌，他曾表示，不希望給火箭太多休息時間，結果火箭莫名其妙輸掉G4，25日才以4勝1敗晉級次輪，反觀勇士則在自家主場慘跌，仍然給了火箭不少額外休息時間。

或許比起嗆聲，克雷湯普生當前更該做的，是在27日到客場打G6前，趕緊去海灘走走，因為他坦承會在G4手感火燙，是因賽前跟隊友跑去跳海，才讓自己頭腦變得清醒，如今隨著勇士戰況逐漸告急，浪花弟可能還需多跳幾次！

(中時電子報)