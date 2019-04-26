川普6月訪英 梅根不見

雖然薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根是美國人，祖國總統川普受女王之邀，6月偕同第一夫人梅蘭妮亞訪英3天，照理她應該出面接待。

不過，據英國《每日郵報》（Daily Mail）與《快報》（Express）25日報導，王室專家拉孔柏（Duncan Larcombe）說，梅根屆時會以放產假為由，避開會面的尷尬。他表示，有人透露，梅根沒打算見川普，反正到時候她剛好放產假，一切順理成章，很「方便」。

川普夫婦到訪時，將按照傳統，會見王室高層，但白金漢宮（Buckingham Palace）尚未確認，究竟哪些成員會出席。

2016梅根老實說

而拉孔柏之所以會說「方便」，或許是由於梅根以往對川普的評語。2016年美國總統大選時，還是好萊塢明星的梅根大聲疾呼，別讓川普當上總統，並公然支持他的對手民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton）。而這意味兩人一旦見面，可能會相當尷尬。

梅根當時說：「我要投希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton），但並不是因為她是女人，而是因為川普讓你很容易明白，你不會真想要他所描繪的那種世界。」

不過，拉孔柏也表示，國是訪問重要的並不在於總統的個性，或是王室成員的意見，而在於英美的特殊關係。也因此，要不是因為休產假，梅根很可能會見川普。他說，梅根先前怎麼說川普已經不重要，因為「一切都變了」。

此外，他說，雖然哈利王子不會「被迫」參加國宴，但由於他娶了美籍妻子，要是不出席，那就會顯得「很怪」。

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文章來源：Meghan Markle is to skip President Donald Trump's state visit to Britain because her 'convenient' maternity leave gives her an 'excuse' not to meet him, Royal expert claims
文章來源：Meghan Markle to avoid awkward meeting with President Trump with 'convenient EXCUSE'

(中時電子報)

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