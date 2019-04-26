川普6月訪英 梅根不見

雖然薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根是美國人，祖國總統川普受女王之邀，6月偕同第一夫人梅蘭妮亞訪英3天，照理她應該出面接待。

不過，據英國《每日郵報》（Daily Mail）與《快報》（Express）25日報導，王室專家拉孔柏（Duncan Larcombe）說，梅根屆時會以放產假為由，避開會面的尷尬。他表示，有人透露，梅根沒打算見川普，反正到時候她剛好放產假，一切順理成章，很「方便」。

川普夫婦到訪時，將按照傳統，會見王室高層，但白金漢宮（Buckingham Palace）尚未確認，究竟哪些成員會出席。

2016梅根老實說

而拉孔柏之所以會說「方便」，或許是由於梅根以往對川普的評語。2016年美國總統大選時，還是好萊塢明星的梅根大聲疾呼，別讓川普當上總統，並公然支持他的對手民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton）。而這意味兩人一旦見面，可能會相當尷尬。

梅根當時說：「我要投希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton），但並不是因為她是女人，而是因為川普讓你很容易明白，你不會真想要他所描繪的那種世界。」

不過，拉孔柏也表示，國是訪問重要的並不在於總統的個性，或是王室成員的意見，而在於英美的特殊關係。也因此，要不是因為休產假，梅根很可能會見川普。他說，梅根先前怎麼說川普已經不重要，因為「一切都變了」。

此外，他說，雖然哈利王子不會「被迫」參加國宴，但由於他娶了美籍妻子，要是不出席，那就會顯得「很怪」。

(中時電子報)