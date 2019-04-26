藝人NONO去遠東百貨快閃執行撩媽任務。(圖/截取自youtube)

即將進入五月份，意味著一年一度的母親節就要來臨，你想好要給媽媽什麼驚喜了嗎？深受婆婆媽媽喜愛的藝人NONO，這次快閃遠東百貨隨機「撩媽」，為母親節揭開序幕，再邀請媽媽們一同享用下午茶，為彼此留下美好回憶。

藝人NONO在遠東百貨快閃執行撩媽任務。(圖/截取自youtube)

表情豐富、說話有趣的NONO一直都擁有高人氣，尤其特別擁有長輩緣，而這次前往遠東百貨執行快閃任務，隨機挑選路人媽媽來「撩媽」，逗得她們笑呵呵。NONO一進到百貨裡，就湧上許多粉絲爭相拍照，人氣果真不容小覷，在親切地與粉絲拍完合照後，就開始上工鎖定目標！

NONO使出撩媽絕招，讓媽媽開心又害羞。(圖/截取自youtube)

此次撩媽語錄可是每個都很經典，像是「你知道我喜歡什麼樣的神嗎？」「妳的眼神」，又或是「木做的門叫木門，鐵做的門叫鐵門，那幸福做的門是？」「我們」、「媽媽，你知道我最喜歡什麼花嗎？」「賺錢給你花！」、「美食街好多味道，妳知道我最喜歡什麼樣的味道？」「你的味道」等，其中最讓人臉紅心跳的一趴就是NONO問媽媽「哪個數字最幸福？」，此時與媽媽十指緊扣並回答「10」，讓媽媽實在好害羞，笑到合不攏嘴。

NONO使出撩媽絕招，讓媽媽開心又害羞。(圖/截取自youtube)

在與媽媽們打打鬧鬧、噓寒問暖之後，NONO邀請媽媽們一起吃下午茶，享用遠東百貨推薦的母親節精緻蛋糕，最後更親自餵媽媽們吃。在這天，子女不免於請客吃大餐或送禮，但國人普遍習慣送蛋糕向媽咪致意，因此不少業者因應這樣的風情，紛紛推出各式蛋糕拚創意。

NONO邀請媽媽們吃下午茶。(圖/截取自youtube)

仔細觀察，會發現母親節蛋糕的尺寸大多落在6到8吋，比生日蛋糕小很多，顯示國人偏愛精美又高質感的母親節蛋糕。而這次遠東百貨就特別推薦了6款，讓子女在選購時不會沒方向，造型精緻又時尚，口味也讓人驚艷！

【精選母親節蛋糕】

「法米La Famille─覆盆子夏洛特」

口味酸酸甜甜的，不會太甜或膩口，是屬於大人的味道。

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「GONTRAN CHERRIER─茉莉之馨」

一大朵紅色康乃馨佇立在蛋糕上，口味是很特別的紅色芭樂起司，鹹甜鹹甜的很獨特，就像是每位媽媽都是獨一無二的。

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「皇后陛下Your Majesty─粉紅熟女起司蛋糕」

媽媽就是我們每個人值得尊敬的皇后陛下，值得擁有最好的。

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「Sweet Chen─金絲絨蛋糕」

整個蛋糕都覆蓋金箔，等級直接提升好幾階。黃金既稀有又貴重，買不起黃金沒關係，送金箔蛋糕很可以。

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「L'ATELIER de Joel Robuchon侯布雄法式餐廳─純白馨意」

外型簡約又優雅，經典款蛋糕絕對不會錯，適合溫柔又賢淑的媽媽。

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「JustSweet 甜庄─美麗好氣色 覆盆子巧克力慕斯」

粉紅色幕斯粉粉嫩嫩的，就像是媽媽幸福的好氣色，吃了心情也好起來。

匯集星級飯店和名店的母親節蛋糕在全台遠東百貨「異國食品館」皆可購買，讓你送禮送到媽咪心坎兒～即日起到2019/5/12，倆倆成雙享折扣優惠，購買專刊商品兩件以上可享95折優惠，要買要快！

※販售商品以各館供應為主

(中時電子報)