繼對中國嗆要進行自殺任務之後，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）再次對他國「宣戰」，這次目標轉向加拿大，為的是希望將重達2千多公噸的垃圾運回加拿大。

杜特蒂要加拿大把非法垃圾運回去，否則要對加拿大「宣戰」。

菲律賓網路新聞媒體Rappler報導，總統杜特蒂再次語出驚人，23日他在聽取一場地震災情報告後對加拿大宣戰，稱希望政府把船隻準備好，他最快下周就會對加方提出警告，威脅要派船去加拿大，把垃圾都倒在那裡。

他說：「我會對加拿大宣戰，你們等著看好了，我真的會把垃圾退回去。」他還建議加拿大「準備好欣然接受這批垃圾」，「如果你想的話，也可以把它們吃掉。」不僅如此，談話中他甚至指示貨車直接把部分垃圾倒在加國位在馬尼拉的大使館裡。

杜特蒂抨擊加拿大利用教育補助換取菲律賓同意，讓他們把垃圾倒在菲律賓土地上，他說：「我完全想不通他們為什麼會把我們當成垃圾場。」

不過杜特蒂的說法其實是錯誤的，這批垃圾是由1間加拿大私人垃圾回收企業在2013至2014年間運來菲律賓的，業者稱這批裝滿103個貨櫃、重達2,450公噸的垃圾都是塑膠品，運來菲國是為了回收再利用，不過當地官員檢查後發現完全不具回收再製性質，業者也因為未取得進口許可，使得垃圾被標誌為非法。目前部分貨櫃仍堆放在馬尼拉碼頭。

菲律賓政府多年來不斷呼籲加拿大把自己的垃圾帶回去，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）先前曾表示他們非常努力在想辦法處理這件事，不過加國政府至今沒有作為，更稱政府沒有權力強迫私人企業把垃圾運回去。

(中時電子報)