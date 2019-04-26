五月就是一個溫暖又充滿愛的季節，特別重要的就是「母親節」～不管多忙，做子女的一定要趁這個機會對辛苦一整年的媽媽表達一下心意，除了送花、吃大餐，挑個禮物討媽媽開心是很不錯的選擇！而隨著時代的不同、大家的送禮選擇也跟著不同，調查就發現，時尚又智慧的小家電,，能同時兼顧實用性及高CP值，就是今年最夯的選擇！資深銷售顧問透露，包括電動牙刷、多功能智能美體刀和血壓計禮盒都擁有高詢問度。

街頭調發現，實用性的小家電是大家最喜歡的母親節送禮選項。

資深銷售顧問透露，包括電動牙刷、多功能智能美體刀和血壓計禮盒都擁有高詢問度。

針對母親節的送禮需求，hengstyle恆隆行特別推出的限定款「oral-B Genius 10000櫻花粉牙刷」，粉紅小花瓣圖案點綴在外盒上，漂亮的外觀做為母親節禮物實用又體面，保證媽媽收了心花開！Genius 10000除了馬達轉速跟震動次數做了提升外，還有一個超貼心設計，大家常常會納悶到底刷牙時間要多久才算是完成潔牙，或是最根本的問題是牙齒到底有沒有刷乾淨？Genius 10000擁有高科技技術「智能追蹤偵測功能」，更能確保使用者將牙齒徹底刷乾淨。

同時，在母親節檔期購買「Genius 10000櫻花粉」牙刷還會附贈「國際電壓充電旅行盒」，連出國都可以保持口腔清潔，讓大家時常保有一口好牙。更好康的是，買牙刷贈送市價超過$3680的德國百靈洗臉機，真的物超所值，讓媽媽母親節不只保健牙齒健康，也能有一張漂亮的新臉蛋！

oral-B Genius 10000櫻花粉是針對母親節推出的限定色。

幫媽媽們打理好門面後，再來就是打理媽媽們的健康！送什麼都比不上送辛苦的媽媽「健康」來得好，說到健康的禮品選擇，hengstyle恆隆行在這次母親節推出了「OMRON歐姆龍日本健康好禮組」，裡面有一台「OMRON低週波按摩器 HV-F021」和「OMRON上臂式血壓計JPN600」，讓平常在家裡辛苦做家事的媽媽舒緩疲勞！

「OMRON歐姆龍日本健康好禮組」，裡面有一台「OMRON低週波按摩器 HV-F021」和「OMRON上臂式血壓計JPN600」。

「OMRON上臂式血壓計JPN600」。

低週波治療器主要是用來舒緩肌肉痠痛。

另外，愛美的媽媽們可不要錯過最新德國百靈「智淨spa美體刀SES9970」，一機多用，除了夏天到了的除毛需求之外，整組同時附上多項豐富完整的配件，例如去角質刷頭、搭配乳液按摩肌膚的刷頭，同時也會再附上一台洗臉機。兩台機器都是全機防水，可以安心地邊洗澡邊使用。

德國百靈「智淨Spa美體刀SES9970」，一機多用，趁母親節購入正是好時機。

每個偉大的母親都值得最好的禮物，健康的身體和快樂的生活絕對是最重要的！母親節倒數計時，直接幫大家整理出今年最夯的送禮清單，快到hengstyle恆隆行專櫃親自走一趟，還有很多厲害的小家電等你挖掘，趁著母親節檔期買一波就對了！

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(中時電子報)