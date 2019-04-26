中天新聞台《新聞深喉嚨》快評 揪「臥底」？韓國瑜喊「冒牌韓粉請退散」！拒絕「分化藍營」？

高雄市長韓國瑜日前針對2020總統大選發出5點聲明，為政壇投下震撼彈，後來又在臉書發文要「冒牌韓粉退散」，直指網路上假韓粉的惡行變本加厲，確實起到了分化藍營團結合作的功用，同時也拉低了台灣社群網路的道德水準，更違背了真韓粉一貫守護「愛與包容」的高雄價值。對此知名律師兼主持人謝震武今日也在節目上好奇問真假韓粉該如何判斷，立委柯志恩的5字回應更引發網友熱議。

韓國瑜一句「冒牌韓粉請退散」引發外界好奇真假韓粉該如何判斷？謝震武昨晚在節目上更舉出看到「韓粉警告國民黨，我們不挺國民黨」例子，好奇這算真韓粉還是假韓粉？對此，柯志恩秒回 5字「一定是假的」，引發熱議。

其實柯志恩日前才在中天《新聞深喉嚨》解讀韓國瑜的5點聲明，表示韓國瑜沒說他要徵召，只是不能贊同現有初選制度，要外界不要擴大解讀，因為韓國瑜對高雄市民還是有承諾，他的聲明只是告訴大家「我就是好好做高雄市長，但是今天國民黨、中華民國有難，你需要我的時候，我才會挺身而出。」與黃袍加身一點都扯不上關係。

(中時電子報)