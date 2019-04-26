韓國瑜網路聲量仍排第一名。（圖／取自網路溫度計）

高雄市長韓國瑜於4月23日發出5點聲明，包括「他此時此刻無法參加現行制度的初選」、「政治權貴熱衷於密室協商」、「對中華民國的發展及守護，我願負起責任」。而根據「網路溫度計」截至目前為止的統計，韓國瑜「網路聲量排行」仍排第一名。

韓國瑜23日發出5點聲明如下：

1、首先，對一路走來，鼓勵、支持、愛護韓國瑜的海內外朋友，深深表示感謝！

2、在擔任高雄市長的這段日子中，我深刻的體會到只有台灣好，高雄才會更好。只有台灣能改變，我才能真正改變高雄！

3、對於國民黨2020年總統大選，此時此刻，我無法參加現行制度的初選。

4、長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，台灣的政治改革已經刻不容緩。希望黨內高層都能夠體察民意，關注社會脈動，重視庶民經濟，勿忘世上苦人多。

5、我生在台灣、長在台灣，死在台灣，未來也會埋在台灣，我熱愛中華民國，對中華民國的發展及守護，我願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能夠改變台灣。願天佑台灣人民、天佑中華民國。

而截止至4月24日為止網路溫度計的統計，韓國瑜網路聲量仍居第一名，不過蔡英文緊追在後，第三名是台北市長柯文哲。

(中時電子報)