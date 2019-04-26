影音取自YouTube/三個字SunGuts

人要出門，包包、錢包乃是必備之物，大多數人的錢包內都有各式卡片、鈔票與零錢，但若是攜帶習慣錯誤，可是會讓脊椎受到傷害的，嚴重時甚至會出現脊椎側彎現象。

物理治療師《三個字SunGuts》就在自己的YouTube頻道發布影片「這兩個帶錢包的壞習慣，竟會害你脊椎生病」，他先指出女生外出的通病，都是習慣單手拎或是單肩背的小包包，把錢包、化妝品等物品全都塞進去，大幅提升重量，同時為了防止肩帶滑落，肩膀不但不自覺抬高，也會因為負重不平衡關係，導致身體歪斜，長久下來脊椎兩側肌肉出力不平衡，除了導致脊椎不正外，甚至有可能會造成骨盆歪斜。

他接著提到，男生們比較隨興，習慣直接把皮包塞到屁股口袋，這時候坐下的話，原本水平的骨盆會因皮包而傾斜，由於骨盆、脊椎是連動的，骨盆歪斜時，脊椎也會為了保持身體平衡而歪向一邊，若長期累積這個壞習慣，嚴重時恐會讓脊椎側彎。

(中時電子報)