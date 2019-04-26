高雄市長韓國瑜日前在臉書表示，從去年打高雄市長選戰開始，就有許多以韓粉之名、行韓黑之實的「假韓粉」，分化藍營，樹立敵人，違背真韓粉一貫的「愛與包容」，他呼籲大家一起加入抓「冒牌韓粉」。前民進黨立委林國慶觀察後質疑，假韓粉來自很多陣營，趁虛而入。

林國慶指出，韓粉突然暴增幾倍，每一個進去粉專的網友第一句話都說：「我是韓粉」，讓人搞不清楚誰是韓粉，其中甚至有人說，韓國瑜為什麼拖到現在都不宣布選不選2020，你是不是應該留在高雄。有的網友繼續攪和下去，到後來都會吵架、都在「蓋大樓」，一直互罵。

林國慶在談話節目《關鍵時刻》指出，這幾年他在做網路，所以常常會觀察網路，當每一個候選人有重大宣示或有重大動作的時候，就會去看他臉書的留言。假韓粉只有一種人嗎？他不指定是誰，質疑假韓粉是來自各陣營的人，做挑撥離間、分化等。

(中時電子報)