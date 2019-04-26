命理師江嘉葉。(本報系資料照)

20190419中天新聞 小三黃心穎「下場慘」！ 戲劇遭撤檔、演唱曲被消音

香港女星黃心穎背著交往多年的男友馬國明，在車上喇舌激戰已婚的許志安，還爆出與許志安疑似交往2年，一時間成為香港全民公敵，連演藝圈工作也沒了，日前更被港媒拍到她在家中情緒低落，掩面哭泣的畫面。然而知名命理師江嘉葉卻驚爆其實許志安與黃心穎是一對愛侶，只是無奈世事變化，黃心穎嫁給別人，後來重逢又燃起愛火，最終被老公識破。

江嘉葉直指黃心穎、許志安前世是一對愛侶，黃心穎嫁給別人後，兩人又重逢燃愛火，只是女方不僅已婚，老公對她也不錯，心裡一直忐忑不安，情緒也不穩定，又放不下兩個男人，變得越來越焦慮，引起老公懷疑，夫妻間開始有摩擦爭執，與許志安在一起也是有罪惡感，又不想離開。最終黃心穎被抓到出軌證據，老公珍惜家庭，不想孩子有個殘破的家，原諒了她，而她也痛下決心，斷絕外遇，留下痛苦的許志安，處處被人辱罵，嘲笑，痛苦過日。

巧合的是，這一世黃心穎與許志安角色互換，許志安是有婦之夫，黃心穎仍待字閨中，許志安處於妻子鄭秀文和外遇黃心穎之間，雖然享受到外遇的柔情卻對不起妻子，也是活在又快樂又痛苦的日子。

不過鄭秀文即便痛苦，還是大器原諒了許志安，江嘉葉也稱許志安絕對會真心悔過，因為他與心穎緣分已盡，兩人間的紅線已斷，且黃心穎雙脣無力，勾起的唇角不夠圓潤，氣場衰弱，感情失意，眉間氣虛，眼睛光澤黯淡，粉絲越來越少，事業宮雙頰無力，氣弱，事業衰退。

但江嘉葉也稱，若黃心穎此後若能清心寡慾，思過行善，10年後，應有另一波事業，可望東山再起，若不知悔改，再製造事端，則神仙也難救贖。至於許志安則是雙頰有力氣場強，財富不錯，事業不會因此墜落，但也要悔過行善，才能維持事業發展。

(中時電子報)