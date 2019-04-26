逍遙5年，花媽的愛將趙嘉寶25日下午在屏東墾丁大街上被逮獲，趙2009年因職務而握有標案決定大權，要求得標廠商交付180萬賄款，在2014年因貪汙被判刑11年定讞。而趙嘉寶原本預定今晚要入住墾丁民宿也驚訝的表示：「他是常客！沒想到他是趙嘉寶。」

聯合報報導，民宿業者表示，趙嘉寶是常客，大家都叫他「強哥」，沒想到他是趙嘉寶。業者表示他經常一個人來這裡住，常住上好幾天，看起來就像一般旅客，沒有很特別之處，只知道他來自高雄。不過今天下午他出現時精神沒有很好，一問才知道他動了眼睛手術。

民宿表示，趙嘉寶都是透過網路預定，由於許多民眾出遊也都是用別人的資料辦理訂房，因此也沒有特別查看他的證件，完全沒想到他就是趙嘉寶。業者強調，直至趙被捕前都還沒辦理入住手續。

趙被捕時，一身的海灘休閒度假風的打扮，他被捕時面對媒體質問「你這樣對得起花媽嗎？」「逃這麼久，過得很爽齁？」都不發一語，平靜迅速的隨專案小組進入南打犯罪中心，趙目前已由刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市刑大組成的專案小組驅車押回高雄偵辦，晚間10點移送高雄地檢署歸案。

(中時電子報)