咬牙撐20年換一間房值得？一名網友在PTT發文，提到自己有朋友夫妻兩人，每個月薪水合領6萬，但他們卻背了1200萬的房貸，每個月就要繳5萬塊的房貸要繳20年，原PO表示以朋友這樣的財力不應該買房，他透露朋友經常三餐吃吐司配奶茶，卻嘲笑沒有買房子的朋友。

原PO說，自己常被這對買20坪中古屋朋友說「不買房就是不認真」，但原PO說他們的生活相當吃緊，經常吃吐司熬過三餐，但見到沒有購屋的朋友就不斷嘲笑他們「不認真」，而這樣的態度也讓他們身邊朋友逐漸遠去。原PO說買房不買房都是個人的選擇，但這對夫妻讓身邊的朋友都相當不滿，甚至為他們買的老房子因管線出問題而幸災樂禍。

不過網友看了卻有兩極化的看法，不認同繳房貸而犧牲生活的網友留言說，「就算辛苦繳完，也只是得到一間50年的20坪老屋」、「繳完就老了，也沒錢了啦，中間還不能生重病，不能被公司炒魷魚」；贊同先買房子的網友則表示「等老了沒自己房，又沒人要租給你的時候，就知道是誰笑誰」、「台灣的房東不喜歡租房子給老人，尤其是單身老台男」」、「一聽人買房，就笑人房貸繳到死，根本超級魯蛇思維」。

(中時電子報)