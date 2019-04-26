巴西戰舞「卡波耶拉」搶搭愛情產業鏈，將於大魯閣草衙道公演。（柯宗緯翻攝）

高雄市府力推愛情產業鏈，就連異國文化運動Capoeira（卡波耶拉／巴西戰舞）也搶搭這股熱潮，強調「以愛為名，為愛戰鬥」的舞蹈演出將於27日上午10點30分到中午12點在大魯閣草衙道1樓草衙小劇場舉辦年度檢定盛會，並於下午2點到4點同一地點有名為《愛無國界》的展演演出。

「兔兔熊翻滾教室」卡波耶拉指導老師廖荳荳說，繼去年在大魯閣以《瘋狂叢林》為題，秀出源自巴西融合藝術和武學的卡波耶拉舞台劇後，今年推出的《愛無國界》舞碼眾多，結合了巴西、日本風舞蹈，更把卡波耶拉與現代舞合二為一，多位小舞者將展現舞武結合的高峰，屆時更邀請來自日本和港澳等國好手一起PK，用愛連結國際。

來自日本金澤的卡波耶拉老師池崎雄一也說，去年活動讓他看到屬於台灣的熱情，那種來自現場親臨的感動遲遲無法忘記，所以今年再度受邀，馬上答應，他也非常期待這次的演出。

廖荳荳表示，卡波耶拉如同市長韓國瑜主張的「愛與包容」，在學習過程中，除了要懂得保護自己外，也要學會保護別人，是一種很適合大小朋友一起學的全民運動。她愛上卡波耶拉更愛上賦予分享與教育卡波耶拉這事，不但如此，更讓她在2016年締結一段跨國姻緣。今年她將和她的港籍老公一起策辦這活動，用行動秀出屬於卡波耶拉的愛情！。

(中時 )