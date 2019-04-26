老字號26年「政大書城」首度進軍百貨，第一站選在高雄在夢時代百貨，25日盛大開幕，斥資千萬元，打造200坪大空間，藏書5萬冊，讓書成為空間的真正主角，樸素的裝潢及齊全的書種，讓百貨散發濃濃書券氣息。
政大書城自1993年於國立政治大學校內圖書部為出發地，而後走出校園，在台北師範大學附近開了第一家門市，名字仍然沿用「政大書城」，而後在花蓮和高雄率續開疆闢土，目前加上台南店，依舊維持著全台3至5家店的規模。
「政大書城」夢時代店誠意十足，不怕你看，店內一大特色就是店內所有書籍都沒有封膜，可自由閱讀尚未購入的書籍，喜歡了再買回家，友善的閱讀環境也是店內的亮點設計，獨立的親子閱讀專區，如家一般自在舒適，是一個非常適合全家一起駐足的地方。
4／25開幕當日前100名消費即贈紀念帆布袋，加入會員即享有一般叢書77折，還有39折優質選書。政大書城未來也會在夢時代店規劃一系列的作家講座及新書發表會、簽書會等活動，將閱讀融入生活中。5月18日下午2點在夢時代1F幸福廣場就有一場貓咪界黃阿瑪『怎麼可能忘了你』簽書會，書迷們不可錯過。
(中時 )
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