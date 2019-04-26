華友聯建設捐助10萬元給鎮北國小學童。（柯宗緯攝）

「華友聯建設」深耕高雄華鳳特區已久，擁有廣大的華友聯家族住戶，日前為回饋家族朋友，並邀請大家攜手做愛心，特別在鎮北國小舉辦「華友聯家族樂派對」活動，「華友聯建設」當天大方捐贈10萬獎學金給鎮北國小學童。

「華友聯建設」捐贈10萬獎學金給鎮北國小學童，同時邀請伊甸基金會、唐氏症協會、身心障礙關懷協會及家扶基金會等公益團體參與愛心市集，住戶們也響應捐贈未兌發票。

另外現場安排文創餐車攤攤人氣滿滿，鼓道場打擊樂充滿力度的樂聲震撼四座，蘋果劇團演出吸引小朋友目光，安地斯樂團熱力演唱high翻全場，現場還有精彩街頭藝人表演，小丑、特技樣樣吸睛，高潮不斷。

「華友聯建設」期許自己當購屋者的好朋友，用深耕市地重劃跨足營造建設及飯店休閒領域的深厚經驗，將環境塑造、建築美學與飯店式服務做整體規劃，給予居住者每段人生時刻的感動與快樂，也屢獲金質獎、園冶獎等建築界指標大獎肯定。

(中時 )