高雄漢神巨蛋商圈建案「時尚京城」，公開後首檔活動，日前力邀台語小歌后李千娜助陣，舉行小型歌友見面會，一連帶來《不曾回來過》等經典好歌，令現場歌迷聽得如癡如醉。

「時尚京城」以白色格菱紋時尚外觀，座落於漢神巨蛋百貨旁，R14巨蛋站與R15原生植物園站之間。鄰近國1、國3、國10、國道網與高鐵站，南來北往交通活絡暢達。巨蛋、裕誠、瑞豐夜市等、三大商圈匯合環伺，地段價值節節高漲。

(中時 )