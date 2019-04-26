「時尚京城」公開首檔活動 台語小歌后李千娜開唱 10:322019/04/26 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「時尚京城」公開首檔活動，力邀台語小歌后李千娜開唱。（柯宗緯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄漢神巨蛋商圈建案「時尚京城」，公開後首檔活動，日前力邀台語小歌后李千娜助陣，舉行小型歌友見面會，一連帶來《不曾回來過》等經典好歌，令現場歌迷聽得如癡如醉。 「時尚京城」以白色格菱紋時尚外觀，座落於漢神巨蛋百貨旁，R14巨蛋站與R15原生植物園站之間。鄰近國1、國3、國10、國道網與高鐵站，南來北往交通活絡暢達。巨蛋、裕誠、瑞豐夜市等、三大商圈匯合環伺，地段價值節節高漲。 (中時 ) #巨蛋 #時尚 #京城 #漢神 #商圈 也許您會感興趣 推薦閱讀 機車展登場 MF select演繹重機時尚 04:102019/04/22 產業特刊 環保署不塑環境季起跑 全台4商圈發起不塑商圈 13:012019/04/22 財經 太母湯！韓國新款衣竟撞衫孝服？ 10:232019/04/23 日常 《傳產》人潮即錢潮，南港商圈、饒河夜市商圈最吸金 11:252019/04/23 財經 旺house》618萬起，買桃園市心雙商圈2房！ 12:462019/04/23 財經 花季降臨擴大商圈 南庄推深度旅遊 17:332019/04/23 生活 【新一代】設計展搶眼 正修時尚系入圍28獎項 17:052019/04/24 新創意 不畏商圈變化 媚登峰董座莊雅清：店面自有率高達88％ 18:162019/04/24 財經 人潮大洗牌 北市3商圈陷沒落危機 00:032019/04/25 財經 《產業》快時尚競爭，日系品牌續積極展店 13:072019/04/25 財經 生活熱門新聞 輕熟女下體狂飄魚腥味 醫夾出它傻眼 - 生活 歡喜收場！黃光芹：李佳芬願捐公益 日後將支持她 - 生活 確定了！蘇貞昌：明年起春節連假至少7天 - 生活 無聲必出事 小孩吃飯媽轉頭5分鐘...回頭崩潰了 - 生活 除了拚經濟 韓國瑜：十步之內必有芳草 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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