周慧敏將於8月登上台北小巨蛋舉行「一萬天荒愛未老-30週年演唱會」，她旋風來台兩天半宣傳演唱會，原本排滿近15個通告，後來除了記者會，她竟完成了17個通告加記者會，她認真做完訪問後，回到家發現嗓子啞了，但她卻說有這麼多媒體邀約讓她有「滿滿的幸福感」。

周慧敏在臉書寫下：「很久沒有這樣，在短短不到!3天完成17個通告加記者會，今晚回到家了才發現喉嚨有點啞了，但心情超好，很感恩大家和媒體的朋友對我的支持，確實滿滿的幸福感，明天、明天、明天哦⋯準備好了沒有？4月26日 中午12：00就可以買到，我的一萬天荒愛未老周慧敏30週年演唱會8月10日台北小巨蛋門票了，期待見到你們。」

演唱會主辦單位的工作人員在與周慧敏共事後，對她的敬業態度讚不絕口，一位宣傳人員表示，周慧敏事先在訪網上做滿筆記，因為「這樣才能做好每一個訪問，才能安心」，而且和周慧敏相處後，發現她完全沒有天后架子，從中午一直忙到晚上九點收工，她始終維持一貫優雅地笑容，直到最後一個訪問結束才要求吃喉糖。

另一位宣傳人員印象深刻的是，周慧敏不但不抱怨累，反而關心工作人員會不會太累，「如此親切的藝人，敬業精神讓我超級佩服」、「過程也一直關心我們，讓我們備感溫暖，也跟她一起拼了」！短短兩天半，周慧敏展現出的不止是凍齡外貌與身材如昔，她的為人處事態度，也證明了「永遠的玉女掌門人」這個封號當之無愧。

(中時 )