《人間條件2》彩排，編導吳念真及演員群受訪。（綠光劇團提供）

林美秀等演員再度演出《人間條件2》。（綠光劇團提供）

林美秀等演員再度演出《人間條件2》。（綠光劇團提供）

李永豐、林美秀、劉子銓彩排。（綠光劇團提供）

綠光劇團《人間條件2》即將5度加演，編劇及導演吳念真與林美秀、黃韻玲、李永豐、朱德剛、陳希聖、羅北安、劉子銓等演員25日出席彩排記者會。劇中也客串演出助選員等角色的吳念真，被問及最近總統大選藍綠陣營的初選亂局時表示，「我沒有看法，因為太紛擾了，所以我就不想接觸，因為會讓你頭痛。我們只能認真面對生活，認真面對自己的工作」。

綠光劇團「人間條件」系列號稱最接地氣、草根性最強的臺語舞台劇，19年來已經演出310場，累積逾47萬觀賞人次，不分男女老少、不分年齡，都深受吳念真筆下人物的吸引。「人間條件」系列多年熱賣狂潮更盛，被讚有如劇場界的五月天。

吳念真說：「《人間條件2》是我創作的第三部腳本，每次作品重現時，都能再次回顧自己，作為創作者是很幸福的事，可以回溯當時的社會狀態，及回憶自己的青春歲月。」他也提到在《人間條件2》劇中有特別設定1947、1999年兩個臺灣正面臨重大轉換的特殊歷史時間點，劇中的對白與情境都反映著現實，雖說是已發生的過去，但卻也意外呼應近年來的情況。

吳念真表示，每次「人間條件」重演都覺得又像是歷史回顧，「舞台劇有個好處就是常常重演，每一次都是回憶，好像人生好像有個里程紀念碑在那，重新回溯那樣的社會狀態，以及我為什麼寫那樣的劇本」。他說，雖然歲月經過，但劇場這些人都還在，大家真的就是一家人，這就是劇場最棒的地方。

朋友常問他為什麼要搞劇場，因為必須花很多時間，公司必須停掉、廣告也要往後延，「我說你們不懂，劇場是心裡所期待非常棒的人間世界。演出時如果有一個人氣勢很低，我們會把自己氣勢拉下來搭配，不然他會很難看。但現實社會不是，你弱了，我把你蓋過去。而劇場是誰落了詞、犯了錯，其他人馬上要去搭救，那是本能。而這不就是你所期待的世界嗎？所以在劇場會得到一種安慰」。

林美秀、李永豐時隔13年再於《人間條件2》飾演男女主角的老年時間，連林美秀的老公都戲稱李永豐為「表哥」。兩人最近也因為緊鑼密鼓排練太過勞累而雙雙掛病號，都得了感冒。

林美秀說，「《人間條件二》時隔8年沒演，知道要再重演後，把劇本拿出來複習時，竟然就坐在家裡的馬桶上大哭起來。」而第一次進場排練時，林美秀更是僅聽到序場音樂前奏就瞬間眼淚潰堤，令在場排練的同劇演員們也紛紛跟著流淚，即使是很熟的劇情，情緒依然再度跟著起伏波動。她笑說：「吳Sir的戲就是讓人很好哭！」她說劇本其實都在腦子裡了，現在演的時候都在享受台詞，「我們的年紀也在跟著長大，上去時是在享受氛圍」。

而5度飾演年輕女主角「Yuki」的黃韻玲也曾私下表示：「今年再次回到綠光排練場，不曉得為什麼彷彿回到《人間條件二》首演當年的時空，一直回想到當時的痛苦回憶，過去那段時間受到的情感創傷又再次歷歷在目。」所以她說對自己來說這次的詮釋比過去幾次更難，排練期間讓她壓力很大。不過又接著說，這是成長必經的過程，在情感釋放之後反而更能夠面對、放下。

是製作人也是從一而終的演員的李永豐表示，「人間條件」系列歷久彌新，更能感受人與人之間的感情，這樣的演出也培養出大家長期的默契，就是時間到了，家裡的成員又會回來，例如陳希聖現在在大陸已經是非常知名的製作人，但遇到演出也是回來演，「這是一種情誼，也是傳統，靠的是情和義，也是這樣延續與觀眾之間的聯繫」。他還自嘲以前演年老都要染髮，現在已經不需要染了，以前擔心怎麼哭，現在連在排練都會哭，「以前沒人性，現在經歷過生命體驗，整個不一樣了」。

這次票房再度秒殺，連中南部加演場也僅剩零星的票，不過李永豐表示，實在太累了，所以北部雖然所有場次已經賣光也不會再加演，「因為不管演幾場，就算加演都賣完劇團也不會賺錢」。他還爆料：「我和吳Sir、陳希聖等這些老演員，16年來，都是一場只領1萬，16年沒變，把錢都給年輕演員了，每一個年輕演員的演出酬勞都比我們高。收入對我們不重要，這是人與人之間的情義，但年輕人需要讓他們有信心繼續留在劇場」。連劉亮佐16歲兒子劉子銓首度加入綠光演出，酬勞也都比他們高。

這次《人間條件二》啟用新一代的年輕演員，李永豐表示：「團隊共同的願望就是，希望能帶領著年輕人，讓他們可以為自己做一些事情，像吳念真一樣，讓大家覺得欽佩，他的創作是值得人們尊敬的。」而編導吳念真也相當認同，用他劇中一句對白表示他對年輕人的期待：「這是責任，未來的一切要交給你們，未來的一切，都靠你們自已決定。」

新加入綠光劇團大家庭的劉子銓，在劇中飾演林美秀的美國孫子，在影視上已有作品的他仍謙虛地說：「很感謝劇場前輩們的指導，從他們身上我學習到如何成為一位更好的演員。」

《人間條件2》26日將在臺北的國家戲劇院連續演出三天，5月份到臺中及臺南，6月底回到臺北城市舞台，三地共帶來16場演出。目前臺北場次已全數售罄，而臺中及臺南加演票券都已所剩不多。而去年大賣2萬5000張票的《再會吧 北投》PLUS下半年將接檔，預計在臺北、臺中、臺南及高雄四地帶來演出。23日已開放會員及中信卡友預購，一般民眾可於本週六（27日）中午12點至兩廳院售票系統購票。

(中時 )