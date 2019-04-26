變天了！今（26日）鋒面通過，東北風增強，各地有間歇性的降雨，北台灣今天高溫略降5至7度，高溫為27～30度，中南部則依舊暖熱，另今天金門、馬祖空氣品質不佳，外出請注意。

今日鋒面通過及東北風增強，北部及東半部氣溫稍下降，台灣西半部、東北部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，東部、東南部地區亦有局部短暫陣雨，馬祖為多雲；東半部地區及西半部山區有局部大雨發生的機率。今晨金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

溫度方面，今日北台灣略降溫，高溫為27至30度間，花東高溫也有2、3度的降幅，中南部高溫在30度以上。紫外線指數方面，今日高雄市、屏東縣、台東縣及澎湖縣為過量級；台北市、新北市、基隆市及連江縣為中量級，其餘縣市皆為高量級。

至於民眾關心的空氣品質方面，今日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東地區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)