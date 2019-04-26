藍綠初選打得越來越熱，台北市長柯文哲聲量明顯下滑，親柯名嘴邱明玉驚爆，在藍綠兩大黨夾殺下，柯P會更加邊緣化，因此他參選2020的機會非常低。

邱明玉分析指出，柯P對是否參選2020陷入兩難，不過柯P目前聲量拉不起來，比起以往他當紅時的線上人數，真的少了非常多，讓他有嚴重焦慮感，加上柯P沒有人、資源又少，2020是要選總統，不是選市長，對柯來說，會是很大的困難。

邱明玉接受香港媒體《中評網》專訪時透露說，柯P的爸媽非常反對他選總統，但柯身邊的人仍不斷勸進，甚至要他組黨。不過形式比人強，如果是去年未掀起韓流，柯可能選總統，但現在韓流起來了，柯P已經沒機會了。加上藍綠初選打得這麼激烈，柯P更被邊緣化。

她表示，柯P今年去大甲媽祖遶境時，旁邊還是有人拱柯選總統，但他知道他的聲量、民調都降低了，因此柯參選2020的機會隨著降低，但柯仍在評估，並沒有完全放棄。

邱明玉點出，由於韓粉與柯粉有高度重疊性，加上民進黨若由蔡英文出馬，韓粉、挺英者、柯粉幾乎重疊，柯出來選的可能性會更低。但最後若由鴻海董事長郭台銘代表國民黨參選，柯選總統的可能性會比較高 。

邱明玉還指出，柯P第一次選台北市長時，有一半民進黨的人幫忙，直到去年市長選舉，文化總會秘書長林錦昌還是有在幫柯。但如果柯P要選2020，這些人是幫柯P，還是幫蔡英文？另柯P對民進黨的追殺，也非常生氣，因此無法放下民進黨對他的攻擊。因此，外界傳言的「蔡柯配」可能性很低。

(中時電子報)