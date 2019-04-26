對台東人而言，醫療之路很遙遠！據衛福部統計，台東癌症標準化死亡率是全台最高，醫療資源的缺乏與經濟困難皆是主因，為此東基公益「台東基督教醫院」籌建癌症醫療大樓，希望醫療在地化，讓癌患免於就醫奔波之苦。有感與受醫療資源對病患的重要性，韓國明星與其代言的正官庄響應捐出李棟旭這2所拍攝的廣告衣物共79件，價值近百萬，4/25起在Yahoo奇摩拍賣公益平台義賣，拍賣所得將捐助東基公益籌建癌症醫療大樓之用。

癌症醫療是長期抗戰，對病患及家屬來說，更是經濟壓力上的極大負擔。台東縣平均家戶年所得是全台倒數第二縣市，低收入戶比例是全國最高，佔全縣人口的4.17%（全國平均僅1.32％。第二名花蓮縣2.71％）。以乳癌為例，放射療程約需照射25至35次，意即患者有近一個半月需要每週五天往返醫院。

患者如在醫院附近沒有親友可借宿，就得付出高額費用短期租屋。治療過程中，交通也是一大困境。台東一天只有14班火車到台北。而且要搭上前三個班次才趕得上白天的門診。來回至少6到8小時。飛機票價是火車的2到3倍，部份患者負擔不起。頭頸癌的患者，因開刀困難，更需要依賴放射治療，更不適合長途搭車。這些長期存在台東醫療的困難，更讓有些經濟困難的患者只能選擇放棄治療。

2017年台東基督教醫院開始動工興建「癌症醫療大樓」，將引進先進的放射治療用的直線加速器，以及多項重要醫療設備，在台東擔負起照顧在地患者，特別是經濟困難、不易赴外縣市的患者，可以安心在地就醫。

「癌症醫療大樓」總需求經費計約五億一千萬元，但目前仍短缺8千多萬元的經費，對於韓國巨星李棟旭捐衣義賣拋磚引玉，以及所有公益夥伴，東基公益也表達謝意，並邀請喜歡李棟旭的粉絲慷慨解囊，一解台東人「在地治癌，不再奔波」、「留在熟悉的地方治癌」、「治癌之路捨遠求近」的求醫夢。.

(中時電子報)