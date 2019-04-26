台北市長柯文哲3月才訪美回來，5月又將訪日本，7月參加雙城論壇，時機點恰巧選在藍綠初選打得火熱的時候。國民黨台北市議員李柏毅則預測，2020大選，藍綠真正最大的敵人會是柯文哲。

李柏毅指出，柯文哲現在心情很好，但他現在有一個最大的盲點，藍綠都在吵各自的總統初選，代表藍綠都在失血，只有柯吃得飽睡得好，他在等著藍綠都流血流盡之後，2020就靠他自己一個人。

李柏毅表示，從兩點來看，國民黨、民進黨內部吵得這麽凶 ，但柯P的民調一直很穩定，都在25%到30%，尤其年輕人的部分更穩定，像柯P參加大甲媽遶境，柯到了現場真的很瘋狂，年輕人看到他都喊總統。

李柏毅在政論節目《新聞面對面》上點出，看起來柯P在電視上的聲量雖沒以前高，但實際上他在基層的實力非常足夠，所以大家不要只顧黨內的事情，要看看外面，說不定2020年1月11日真正最大的敵人會是柯文哲。

資深媒體人陳敏鳳也表示，這兩天有算命仙說，下屆總統屬豬，而檯面上可能參選的有兩位就屬豬，其中一位就是柯文哲。

(中時電子報)